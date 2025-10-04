برگزاری جشنواره انار نقطه عطفی در توسعه پایدار شهرستان ساوه است

سید مهدی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: جشنواره انار ساوه نه‌تنها یک مناسبت محلی بلکه فرصتی بی‌نظیر برای معرفی ظرفیت‌های برجسته فرهنگی، گردشگری و اقتصادی شهرستان ساوه به سطح ملی و فراملی است که می طلبد این رویداد باید با نگرش بلندمدت و استراتژیک به توسعه شهرستان مورد توجه باشد و از همه امکانات و ظرفیت‌ها به صورت بهینه بهره‌ گیری شود.

فرماندار شهرستان ساوه با بیان اینکه جشنواره انار ساوه، گامی بلند در مسیر توسعه فرهنگی، گردشگری و اقتصادی این شهرستان است‌ افزود: در شرایط کنونی، ضرورت دارد برنامه‌ریزی‌ها به صورت منسجم و هدفمند انجام شود تا شاهد برگزاری مراسمی درخور شأن مردم ساوه باشیم که علاوه بر جلب رضایت اهالی، زمینه جذب گردشگران و سرمایه‌گذاران نیز فراهم شود.

حسینی همچنین تأکید کرد: تشکیل کمیته‌های تخصصی متشکل از نمایندگان دستگاه‌های مرتبط امری ضروری است که بتواند وظایف هر بخش را به صورت دقیق تعیین و بر روند اجرای برنامه‌ها نظارت مستمر داشته باشد چدا که بدون تعامل و هماهنگی همه‌جانبه، تحقق اهداف تعیین‌شده میسر نخواهد بود.

وی ضمن اشاره به اهمیت مشارکت فعال مردم و بخش خصوصی اظهار کرد: جشنواره انار می‌تواند زمینه‌ساز رشد و توسعه پایدار شهرستان باشد، مشروط بر آنکه تمامی نهادها، سازمان‌ها، اصحاب فرهنگ و هنر و فعالان اقتصادی در کنار هم با همدلی و هم‌افزایی تلاش کنند.

حسینی تاکید کرد: به طور حتم این مشارکت فراگیر نه تنها به رونق اقتصادی کمک می‌کند، بلکه موجب تقویت هویت فرهنگی و اجتماعی ساوه خواهد شد.

وی ادامه داد: فرمانداری به عنوان متولی اصلی برگزاری این رویداد، مصمم است که با استفاده از تمامی ظرفیت‌ها و امکانات، شرایطی فراهم آورد تا جشنواره انار به عنوان یک برند معتبر و شناخته‌شده در سطح کشور مطرح شود.