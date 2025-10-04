به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دفتر نتانیاهو مدعی شد که رژیم صهیونیستی خود را برای اجرای فوری مرحله نخست طرح ترامپ در راستای آزاد سازی اسرا آماده می کند.

دفتر نخست وزیر رژیم صهیونیستی اضافه کرد که به همکاری با ترامپ و تیم وی با هدف پایان دادن به جنگ غزه بر اساس مبانی مورد نظر تل آویو ادامه می دهد.

لازم به ذکر است که به دنبال اعلام موضع رسمی جنبش حماس مبنی بر پذیرش اصول کلی طرح پیشنهادی دونالد ترامپ برای پایان دادن به جنگ غزه، موجی از واکنش‌ها و استقبال‌ها از سوی طرف‌های منطقه‌ای و بین‌المللی ایجاد شد. در مقابل، اخباری از غافلگیری و اختلاف در محافل رژیم صهیونیستی مخابره شده است.

پیشتر پایگاه خبری آکسیوس به نقل از یک مقام صهیونیست نوشت که نتانیاهو از پاسخ ترامپ غافلگیر شده است.

وی اضافه کرد که نتانیاهو در رایزنی‌های پیش از اعلام موضع ترامپ، پاسخ حماس به طرح را به منزله پاسخ منفی این جنبش به طرح تلقی کرده بود.

یک مقام صهیونیست نیز در این باره به آکسیوس گفت: نتانیاهو بر ضرورت هماهنگی با آمریکایی‌ها تأکید کرده تا اطمینان حاصل شود که این تصور که حماس به طرح پاسخ مثبت داده، تثبیت نشود.