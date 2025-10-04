برپایی موکب ویژه خدمت رسانی به بانوان در قم

به گزارش خبرگزاری مهر، در ایام شهادت کریمه اهلبیت سلاماللهعلیها جمعی از بانوان فعال در حوزه زیبایی در جوار بارگاه ملکوتی حضرت معصومه(س) موکبی متفاوت و ویژه برپا کردند که مورد توجه بسیاری از زائران و شهروندان قمی قرار گرفت.
این موکب بانوانه با هدف عمل به دستورات دینی و در راستای فرهنگسازی صحیح در حوزه رعایت احکام شرعی، خدمات رایگان حذف ناخنهای کاشتهشده را به بانوان ارائه داد.
این اقدام نمادین و در عین حال کاربردی با استقبال بانوانی مواجه شد که به دلیل وجود ناخن مصنوعی امکان انجام صحیح غسل و وضو برایشان با مشکل همراه بود.
بر اساس فتاوای مراجع عظام تقلید، وجود هرگونه مانع بر روی اعضای وضو و غسل، موجب بطلان این عبادات میشود و به همین جهت، کاشت ناخن بهعنوان یکی از موانع اصلی در این زمینه شناخته شده و حذف آن به عنوان یک ضرورت شرعی برای بانوان مؤمنه مورد تأکید قرار گرفته است.
نظر شما