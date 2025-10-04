  1. استانها
  2. قم
۱۲ مهر ۱۴۰۴، ۷:۵۹

برپایی موکب ویژه خدمت رسانی به بانوان در قم

برپایی موکب ویژه خدمت رسانی به بانوان در قم

قم- گروهی از بانوان همزمان با ایام ارتحال حضرت معصومه(س) با برپایی موکبی در جوار حرم مطهر ایشان، به صورت رایگان اقدام به خدمات دهی به بانوان کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در ایام شهادت کریمه اهل‌بیت سلام‌الله‌علیها جمعی از بانوان فعال در حوزه زیبایی در جوار بارگاه ملکوتی حضرت معصومه(س) موکبی متفاوت و ویژه برپا کردند که مورد توجه بسیاری از زائران و شهروندان قمی قرار گرفت.

این موکب بانوانه با هدف عمل به دستورات دینی و در راستای فرهنگ‌سازی صحیح در حوزه رعایت احکام شرعی، خدمات رایگان حذف ناخن‌های کاشته‌شده را به بانوان ارائه داد.

این اقدام نمادین و در عین حال کاربردی با استقبال بانوانی مواجه شد که به دلیل وجود ناخن مصنوعی امکان انجام صحیح غسل و وضو برایشان با مشکل همراه بود.

بر اساس فتاوای مراجع عظام تقلید، وجود هرگونه مانع بر روی اعضای وضو و غسل، موجب بطلان این عبادات می‌شود و به همین جهت، کاشت ناخن به‌عنوان یکی از موانع اصلی در این زمینه شناخته شده و حذف آن به عنوان یک ضرورت شرعی برای بانوان مؤمنه مورد تأکید قرار گرفته است.

کد خبر 6610514

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها