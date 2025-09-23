فرماندار ری:ساخت ۵۸ مدرسه در دستور کار قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن سلیمان پور، صبح سه شنبه، در آئین بازگشایی مدارس، اظهار داشت: سهم ری در نهضت مدرسهسازی دولت چهاردهم ۵۸ مدرسه است که زمینهای آن تأمین شده و ۲۰ مدرسه تا پایان امسال به آموزش و پرورش تحویل داده خواهد شد و ابراز امیدواری کرد طی دو سال آینده تمامی پروژهها به بهرهبرداری برسد.
سلیمانپور در ادامه با اشاره به نهضت مدرسهسازی دولت چهاردهم گفت: رئیسجمهور با روحیهای ساده، صادق و مردمی، شخصاً در پروژههای عمرانی مشارکت داشته و با پوشیدن لباس کارگری در محل ساخت مدارس حاضر شدهاند؛ اقدامی که نشان میدهد مسیر پیروزی کشور از راه دانایی، علم و دانش میگذرد.
فرماندار ری همچنین در آئین رسمی بازگشایی مدارس و نواخته شدن زنگ مهر که صبح سهشنبه ۱ مهر ماه با حضور وزیر جهاد کشاورزی در مدرسه شهید بوربور عظیمی شهرری برگزار شد، آغاز سال تحصیلی را گام نخست در مسیر دانایی و توسعه کشور دانست.
وی با خیرمقدم به دکتر نوری، وزیر جهاد کشاورزی، انتخاب شهرستان ری بهعنوان محل برگزاری این آئین نورانی را مایه افتخار خواند و گفت: از ایشان به دو دلیل تشکر میکنم؛ نخست بهخاطر نگاه پرمهر و عمیقشان به آموزش و پرورش و دوم بهخاطر انتخاب شهرستان ری برای آغاز سال تحصیلی جدید.
سلیمانپور با تجلیل از مقام معلمان، آنان را ستونهای اصلی نظام تعلیم و تربیت کشور دانست و افزود: تلاش و اهتمام معلمان عزیز مأموریت عظیم تربیت سرمایههای انسانی را رقم میزند و مسیر تحول کشور را هموار میسازد.
فرماندار ری با قدردانی از حضور مسئولان آموزش و پرورش استان تهران، فرمانده سپاه حضرت عبدالعظیم، اعضای مؤسسات خیریه، خانوادههای معظم شهدا و اهالی شهرستان ری در این مراسم گفت: حضور شما نشاندهنده اهمیت والای علم و دانش در مسیر تعالی کشور است.
وی همچنین با اشاره به هفته دفاع مقدس، از خانوادههای معظم شهدا، ایثارگران، رزمندگان و آزادگان تجلیل کرد و افزود: همه ایرانیان مدیون شهدای عزیزی هستند که برای دفاع از شرف، حیثیت و آبوخاک ایران جان خود را فدا کردند و ما با افتخار قدردان ایثار و فداکاری آنان خواهیم بود.
فرماندار ری در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به دانشآموزان دختر حاضر در مراسم گفت: شما آیندهسازان کشور هستید، در انتخاب دوستان خود دقت کنید، به خداوند توکل داشته باشید، احترام به پدر و مادر را فراموش نکنید و عشق به وطن را در دل خود پرورش دهید؛ روزی شما نیز مانند وزیر جهاد کشاورزی در جایگاههای مهم خدمت به کشور قرار خواهید گرفت.
وی در پایان ضمن آرزوی موفقیت برای دانشآموزان، معلمان و مسئولان آموزشی ابراز امیدواری کرد که با همدلی و اتحاد، مسیر پیشرفت و بالندگی کشور با قدرت ادامه یابد و خدمتگزاران صدیق نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در این راه موفق باشند.
