رتبه دوم گمرک خسروی و سوم گمرک پرویزخان در صادرات به عراق

رضا نیک‌روش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت گمرک خسروی در توسعه صادرات کشور اظهار داشت: در نیمه نخست سال جاری، از این گمرک یک میلیون و ۲۷ هزار و ۶۹۵ تن کالا به ارزش ۴۶۵ میلیون و ۲۴ هزار و ۷۷۲ دلار به کشور عراق صادر شده است که این میزان بیشترین سهم را در بین گمرکات استان به خود اختصاص داده و رتبه دوم را در سطح گمرکات زمینی کشور کسب کرده است.

وی با بیان اینکه این میزان صادرات در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۳ از نظر ارزش ۱۷ درصد و از لحاظ وزن ۲۸ درصد رشد داشته است، افزود: سهم گمرک خسروی از مجموع صادرات کالا از گمرکات استان به عراق در نیمه نخست امسال ۳۱ درصد در ارزش و ۲۹ درصد در وزن بوده است. همچنین سهم این گمرک در سطح کشور در صادرات کالا به عراق ۱۴ درصد از نظر ارزش و ۱۱ درصد از نظر وزن ثبت شده است.

مدیرکل گمرک کرمانشاه عمده کالاهای صادراتی از طریق گمرک خسروی به کشور عراق را شامل کلینکر سیمان، سنگ‌آهن، کاشی و سرامیک، میوه و تره‌بار، میلگرد آجدار، سیمان سفید و کولر آبی عنوان کرد و گفت: این ترکیب کالاها نشان‌دهنده تنوع تولیدات داخلی استان و ظرفیت بالای صادراتی آن است.

گمرک پرویزخان؛ جایگاه سوم صادرات به عراق

نیک‌روش در ادامه سخنان خود به جایگاه گمرک پرویزخان در آمار صادرات کشور اشاره کرد و گفت: در شش‌ماهه نخست امسال، از گمرک پرویزخان ۹۷۴ هزار و ۵۱۵ تن کالا به ارزش ۴۲۰ میلیون و ۳۹۷ هزار و ۴۵۲ دلار به عراق صادر شده است.

وی تصریح کرد: بر اساس این آمار، گمرک پرویزخان توانسته در بین گمرکات زمینی کشور جایگاه سوم صادرات کالا به عراق را با سهم ۱۲ درصد از نظر ارزش و ۱۱ درصد از نظر وزن به خود اختصاص دهد.

ناظر گمرکات استان کرمانشاه در پایان خاطرنشان کرد: نقش گمرکات خسروی و پرویزخان در توسعه تجارت خارجی ایران به‌ویژه در حوزه صادرات به کشور عراق بسیار کلیدی است و استمرار رشد صادرات از این مرزها می‌تواند سهم مهمی در رونق اقتصادی و اشتغال‌زایی استان کرمانشاه و کشور ایفا کند.