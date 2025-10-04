  1. استانها
رتبه دوم گمرک خسروی و سوم گمرک پرویزخان در صادرات به عراق

کرمانشاه- ناظر گمرکات استان کرمانشاه با اعلام آمار صادرات سال جاری، از رتبه دوم گمرک خسروی در میان گمرکات زمینی کشور و جایگاه نخست آن در استان کرمانشاه در صادرات کالا به کشور عراق خبر داد.

رضا نیک‌روش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت گمرک خسروی در توسعه صادرات کشور اظهار داشت: در نیمه نخست سال جاری، از این گمرک یک میلیون و ۲۷ هزار و ۶۹۵ تن کالا به ارزش ۴۶۵ میلیون و ۲۴ هزار و ۷۷۲ دلار به کشور عراق صادر شده است که این میزان بیشترین سهم را در بین گمرکات استان به خود اختصاص داده و رتبه دوم را در سطح گمرکات زمینی کشور کسب کرده است.

وی با بیان اینکه این میزان صادرات در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۳ از نظر ارزش ۱۷ درصد و از لحاظ وزن ۲۸ درصد رشد داشته است، افزود: سهم گمرک خسروی از مجموع صادرات کالا از گمرکات استان به عراق در نیمه نخست امسال ۳۱ درصد در ارزش و ۲۹ درصد در وزن بوده است. همچنین سهم این گمرک در سطح کشور در صادرات کالا به عراق ۱۴ درصد از نظر ارزش و ۱۱ درصد از نظر وزن ثبت شده است.

مدیرکل گمرک کرمانشاه عمده کالاهای صادراتی از طریق گمرک خسروی به کشور عراق را شامل کلینکر سیمان، سنگ‌آهن، کاشی و سرامیک، میوه و تره‌بار، میلگرد آجدار، سیمان سفید و کولر آبی عنوان کرد و گفت: این ترکیب کالاها نشان‌دهنده تنوع تولیدات داخلی استان و ظرفیت بالای صادراتی آن است.

گمرک پرویزخان؛ جایگاه سوم صادرات به عراق

نیک‌روش در ادامه سخنان خود به جایگاه گمرک پرویزخان در آمار صادرات کشور اشاره کرد و گفت: در شش‌ماهه نخست امسال، از گمرک پرویزخان ۹۷۴ هزار و ۵۱۵ تن کالا به ارزش ۴۲۰ میلیون و ۳۹۷ هزار و ۴۵۲ دلار به عراق صادر شده است.

وی تصریح کرد: بر اساس این آمار، گمرک پرویزخان توانسته در بین گمرکات زمینی کشور جایگاه سوم صادرات کالا به عراق را با سهم ۱۲ درصد از نظر ارزش و ۱۱ درصد از نظر وزن به خود اختصاص دهد.

ناظر گمرکات استان کرمانشاه در پایان خاطرنشان کرد: نقش گمرکات خسروی و پرویزخان در توسعه تجارت خارجی ایران به‌ویژه در حوزه صادرات به کشور عراق بسیار کلیدی است و استمرار رشد صادرات از این مرزها می‌تواند سهم مهمی در رونق اقتصادی و اشتغال‌زایی استان کرمانشاه و کشور ایفا کند.

