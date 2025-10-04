توکلی: ۲۵ هزار مأموریت برای اورژانس تهران در هفته دوم مهر ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر،محمداسماعیل توکلی صبح شنبه در جمع خبرنگاران از ثبت ۲۵ هزار و ۵۳۰ مأموریت در مرکز ارتباطات ۱۱۵ استان تهران طی هفته گذشته خبر داد.

توکلی در ادامه اظهار داشت: در فاصله زمانی ۵ تا ۱۱ مهرماه ۱۴۰۴، در مجموع ۲۵ هزار و ۵۳۰ مأموریت در مرکز دیسپچ اورژانس استان تهران ثبت شد که بر اساس آن ۶ هزار و ۳۰۵ بیمار به مراکز درمانی انتقال یافتند و ۱۱ هزار و ۳۲۸ نفر نیز در محل از خدمات اورژانس بهره‌مند شدند.

وی افزود: در این مدت ۵۵ هزار و ۸۰۶ تماس با مرکز دیسپچ برقرار شد که متأسفانه یک‌هزار و ۱۰۲ تماس (معادل ۲ درصد کل تماس‌ها) مزاحمت تلفنی بوده است.

رئیس اورژانس استان تهران با اشاره به جزئیات مأموریت‌ها گفت: از مجموع مأموریت‌های انجام شده، ۵ هزار و ۴۱ مورد مربوط به حوادث ترافیکی (۱۹.۷ درصد) و ۲۰ هزار و ۴۸۹ مورد نیز مربوط به حوادث غیرترافیکی (۸۰.۳ درصد) بوده است.

توکلی همچنین از فعالیت اورژانس هوایی خبر داد و افزود: در این بازه زمانی ۷ سورتی پرواز انجام شد که طی آن ۱۰ مصدوم به مراکز درمانی انتقال یافتند.