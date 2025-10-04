اجرای ارکستر سمفونیک «سرو» در نخستین سالگرد شهید سید حسن نصرالله+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از شهرداری تهران، مراسم نخستین سالگرد شهید سید حسن نصرالله با بخش‌های متنوع فرهنگی و هنری همراه بود که در میان آن‌ها، اجرای ویژه «ارکستر سمفونیک سرو» جلوه‌ای متفاوت به برنامه بخشید. ارکستر سمفونیک سرو که زیر نظر شهرداری تهران فعالیت می‌کند، در این آیین به شکلی کاملاً آکادمیک و حرفه‌ای و با همراهی بیش از ۵۰ نوازنده برجسته و گروه کُرال، قطعاتی فاخر و تأثیرگذار را اجرا کرد.

این اجرا شامل اجرای کامل آلبوم «سیدالامه» اثر ماندگار استاد کارن همایونفر و همچنین قطعاتی حماسی و ملی با آهنگسازی امیرحسین سمیعی بود که با استقبال گسترده حاضران همراه شد. رهبری ارکستر بر عهده حسین پارسافر قرار داشت و تمامی سازهای زهی، بادی چوبی، بادی برنجی، کوبه‌ای، پیانو و همچنین تکنوازی ساز عود در کنار گروه کُرال چهارصدایی به کار گرفته شد تا فضایی بدیع و کم‌نظیر در عرصه هنر آیینی و موسیقی فاخر رقم بخورد.

این رویداد نشان داد که هنر موسیقی در پیوند با فرهنگ ایثار و مقاومت، می‌تواند نقشی برجسته در انتقال پیام‌های ارزشی و الهام‌بخش ایفا کند. حضور همدلانه و دلی نوازندگان و هنرمندان در این برنامه، جلوه‌ای از تعهد هنرمندان ایرانی به آرمان‌های مقاومت و تکریم یاد و نام شهید سید حسن نصرالله بود؛ موضوعی که در شور و همراهی چشمگیر مردم حاضر در میدان آیینی امام حسین(ع) بازتابی ملموس یافت.