فروش ۴ تن مواد مخدر در دارک وب؛ «پلیس مخفی» دوبله شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، فیلم سینمایی «پلیس مخفی» با گویندگی ۲۱ نفر از گویندگان گفتار فیلم در واحد دوبلاژ اداره کل تامین و رسانه بین‌الملل سیما دوبله شد. این فیلم سینمایی در گونه اکشن، جنایی و درام محصول چین و هنگ کنگ در سال ۲۰۲۳ قرار است از شبکه سه سیما پخش شود.

مدیر دوبلاژ این فیلم سینمایی حسین خدادادبیگی و صدابردار آن رامین آریاشکوه است. رضا آفتابی، رضا الماسی، دانیال الیاسی، محمد بهاریان، مریم جلینی، ارسلان جولایی، مونا خجسته، شیرین روستایی، نفیسه زاجکانیها، حسین سرآبادانی، ابوالفضل شاه بهرامی، فاطمه صبا، بهروز علی محمدی، مریم معینیان، ملیکا ملک نیا، علی منانی، مریم مهماندوست، علی همت مومیوند، نیما نکویی فرد، حسین نورعلی و حسین خدادادبیگی صداپیشه های این اثر بوده‌اند.

این فیلم درباره لین یک وکیل دادگستری است که تلاش می کند در فضای دارک وب، ۴ تن مواد مخدر را بفروشد.

شخصیت اصلی فیلم «پلیس مخفی» یک وکیل دادگستری است که نه تنها وظایف و تعهدات قانونی و اخلاقی‌اش را فروگذار کرده و به اصطلاح، ترک فعل می کند، بلکه حتی به شدت بر خلاف اصولی‌ترین معیارهای اخلاقی و قانونی عمل می کند. وکیل فیلم «پلیس مخفی» سیاهی عمیق زندگی و پایان خود را به دلیل چنین سیاه کاری مفسدانه‌ای تجربه می‌کند. فیلم «پلیس مخفی» در قالب گونه‌های پرجذبه اکشن و جنایی عاقبت چنین زندگی پرفسادی را به نمایش می گذارد. چون شخصیت اصلی فیلم، اهداف غیراخلاقی خود را در بستر وب به پیش می برد، فیلم همچنین درونمایه‌ای درباره آسیب‌های مخرب و پایداری دارد که استفاده نامناسب از اینترنت می تواند در زندگی‌های فردی و اجتماعی پدید آورد.

واحد جستجوی اداره کل تامین و رسانه بین‌الملل، مسئولیت رصد این اثر را بر عهده داشته است که پس از طی مراحل تایید و تخصیص، نسخه اصلی را تهیه و تأمین کرده و اکنون پس از طی شدن روندهای ترجمه، ویراستاری و سپس دوبله، قرار است پس از آماده‌سازی از شبکه‌ سه پخش شود.