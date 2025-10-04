واکنش فدراسیون فوتبال ازبکستان به جذب کاناوارو

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه فدراسیون فوتبال ازبکستان، تیم ملی فوتبال ازبکستان برای نخستین بار در تاریخ جواز حضور در جام جهانی فیفا را کسب کرد.

این نتیجه تاریخی فصل جدیدی را برای فوتبال کشور رقم زده و اولویت بعدی، آماده‌سازی کامل برای حضور در جام جهانی و عملکرد شایسته در این رقابت‌ها خواهد بود.

فدراسیون فوتبال ازبکستان (OFA) در این راستا، اقدامات گسترده و نظام‌مندی را آغاز کرده است. از جمله برنامه‌ها، دعوت از کارشناسان بین‌المللی و افرادی با تجربه حضور در جام جهانی برای همکاری با تیم ملی است.

در این مسیر، مدیریت OFA مذاکراتی را با فابیو کاناوارو ستاره سابق فوتبال جهان، قهرمان جام جهانی و بهترین بازیکن سال انجام داده است تا از تجربیات این مربی نام‌آشنا بهره‌برداری کند.

اطلاعات دقیق و رسمی درباره نتیجه این مذاکرات به زودی از طریق صفحات رسمی فدراسیون فوتبال ازبکستان منتشر خواهد شد.

لازم به ذکر است که تیم ملی ازبکستان در گروه A مرحله سوم مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶ با تیم ملی ایران همگروه بود که در پایان بازی های این گروه ایران و ازبکستان به ترتیب در رده های اول و دوم قرار گرفتند و به جام جهانی ۲۰۲۶ صعود کردند.