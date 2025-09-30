برانکو نه؛ ازبکستان به دنبال استخدام کاپیتان سابق ایتالیا

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون فوتبال ازبکستان ماه‌هاست در پی جذب یک مربی برجسته برای هدایت تیم ملی بزرگسالان این کشور است. در این مسیر، مسئولان فدراسیون مذاکرات گسترده‌ای با گزینه‌های مطرح فوتبال جهان داشته‌اند که یکی از آنها یواخیم لو، سرمربی سابق تیم ملی آلمان بود. لو حتی سفری به تاشکند داشت، اما در نهایت از پذیرش هدایت تیم ملی ازبکستان انصراف داد.

در تازه‌ترین تحولات، «فابریتزیو رومانو» خبرنگار شناخته‌شده حوزه نقل و انتقالات فوتبال در اروپا در صفحه شخصی خود نوشت: فدراسیون فوتبال ازبکستان رسماً با فابیو کاناوارو سرمربی ایتالیایی و دارنده سابق توپ طلای جهان، تماس گرفته است. گفتگوها با این مربی همچنان ادامه دارد تا سرنوشت هدایت تیم ملی ازبکستان مشخص شود.

همچنین لازم به ذکر است که صبح امروز «رضا چلنگر»، مترجم سابق برانکو ایوانکوویچ، سرمربی نام‌آشنای کرواتی در فوتبال ایران، در یکی از برنامه‌های تلویزیونی اعلام کرد فدراسیون فوتبال ازبکستان با برانکو برای هدایت تیم ملی این کشور تماس‌هایی برقرار کرده است. هرچند تاکنون هیچ منبع رسمی یا رسانه‌های داخلی ازبکستان نام برانکو را به عنوان گزینه هدایت تیم ملی تأیید نکرده‌اند.

با این حال، مذاکرات با فابیو کاناوارو نشان‌دهنده عزم جدی فدراسیون فوتبال ازبکستان برای انتخاب یک سرمربی صاحب‌نام و باتجربه است، اقدامی که می‌تواند مسیر جدیدی را برای فوتبال این کشور در رقابت‌های آسیایی رقم بزند.

تیم ملی فوتبال ازبکستان یکی از نمایندگان قاره آسیا در جام جهانی ۲۰۲۶ است.