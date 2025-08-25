سرمربی سابق امارات در نزدیکی نیمکت تیم ملی فوتبال ازبکستان

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ازبکستان که به عنوان یکی از نمایندگان قاره آسیا در رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ حضور دارد، به دنبال جذب سرمربی جدیدی است تا جایگزین تیمور کاپادزه، سرمربی فعلی این تیم شود.

در ابتدا، مدیران فدراسیون فوتبال ازبکستان برای هدایت تیم ملی، به سراغ یواخیم لوو، سرمربی سابق تیم ملی آلمان و قهرمان جام جهانی ۲۰۱۴، رفتند، اما این مربی سرشناس پاسخ منفی داد.

به گزارش رسانه‌های ازبکستانی، جدیدترین اقدام فدراسیون فوتبال این کشور، پیشنهاد همکاری به پائولو بنتو، سرمربی پرتغالی و سابق تیم ملی امارات، بوده است.

گفتنی است، فهرست تیم ملی ازبکستان برای حضور در رقابت‌های کافا چند روز پیش توسط تیمور کاپادزه اعلام شد و اکنون باید دید فدراسیون این کشور در نهایت با کدام سرمربی به توافق خواهد رسید و نیمکت تیم ملی را به او خواهد سپرد.