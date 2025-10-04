  1. دین و اندیشه
۱۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۳۶

بررسی آیات قرآن و مسئله دانش پیشین پیامبر(ص) به مضامین یهودی و مسیحی

بررسی آیات قرآن و مسئله دانش پیشین پیامبر(ص) به مضامین یهودی و مسیحی

کرسی ترویجی «قرآن و مسئله دانش پیشین پیامبر(ص) به مضامین یهودی و مسیحی» برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، کرسی ترویجی «قرآن و مسئله دانش پیشین پیامبر(ص) به مضامین یهودی و مسیحی» در پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن برگزار می شود.

در این نشست تخصصی حجت‌الاسلام سیدمحمد سلطانی به عنوان ارائه دهنده، حجت‌الاسلام سعید بهمنی به عنوان ناقد، به دبیری حجت‌الاسلام علی اکبر مومنی سخنرانی می‌کنند.

این نشست روز یکشنبه ۱۳ مهرماه از ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۴:۳۰ در تالار شیخ طبرسی پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن واقع در ابتدای خیابان معلم قم برگزار خواهد شد.

علاقه مندان می توانند این نشست را از طریق لینک http://dte.bz/quranconf دنبال کنند.

کد خبر 6610824
سیده فاطمه سادات کیایی

