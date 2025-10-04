به گزارش خبرنگار مهر، حسن سالاریه رئیس سازمان فضایی ایران در مراسم افتتاحیه هفته جهانی فضا که صبح امروز در محل وزارت ارتباطات برگزار شد با اشاره به برنامههای راهبردی کشور در حوزه فضایی، از پیشرفتهای مهم در توسعه فناوریهای بومی، همکاریهای بینالمللی، و حضور فعال بخش خصوصی در پروژههای فضایی خبر داد و
با تاکید بر اجرای برنامه دهساله فضایی کشور و برنامه هفتم توسعه کشور ، از اجرای طرحهای متعددی در حوزه علوم و اکتشافات فضایی با محوریت دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی خبر داد.
وی افزود: یکی از مهمترین این برنامهها توسعه کپسولهای زیستی و سکوهای تحقیقاتی بازگشتپذیر با قابلیت هدایت و کنترل دقیق است که بهعنوان آزمایشگاههای فضایی، امکان اجرای آزمونهای زیرمداری و مداری در زمینه زیست فضا و اثرات تشعشعات، دما و فشار را فراهم میکنند.
سالاریه ادامه داد:پس از پرتاب موفق کپسول ۵۰۰ کیلوگرمی در سال ۱۴۰۲، مراحل تحقیق و توسعه نسل جدیدی از این سکوها آغاز شده و تستهای زیرسیستمهای آن بهزودی انجام خواهد شد.
همکاری با چین در پروژه فضایی چانگ ۸
رئیس سازمان فضایی ایران همچنین از همکاری با چین در پروژه فضایی ماه نشین چانگ ۸ خبر داد و افزود: این همکاری که از سال گذشته آغاز شده، اکنون به پایان مرحله طراحی رسیده و ساخت نمونه مهندسی آن در آستانه آغاز است. همکاریهای بینالمللی در این حوزه، بهویژه در بهرهبرداری از منابع طبیعی در فضا و سایر کرات، از اهمیت راهبردی برخوردار است.
وی با اشاره به پرتاب موفق ماهوارههای پارس ۱ و ناهید ۲، اعلام کرد: نسلهای بعدی این ماهوارهها با اصلاحات فنی لازم آماده پرتاب هستند و ماهواره پارس ۲ نیز در مرحله تستهای نهایی قرار دارد.
وی از آغاز طراحی ماهواره سنجشی پارس ۳ با دقت تصویربرداری زیر یک متر خبر داد و گفت: پروژه ساخت ماهواره راداری 'راد ۲' با دقت تصویربرداری ۲۰ متر نیز در پژوهشگاه فضایی در حال پیگیری است.
سالاریه ادامه داد:در بخش ماهوارههای مخابراتی نیز طراحی ماهواره ناهید ۳ با پهنای باند بالاتر و قابلیت ارائه خدمات متنوع ارتباطی از سال گذشته آغاز شده و روند توسعه آن رضایتبخش گزارش شده است.
وی از آغاز فاز نخست منظومه ماهوارهای شهید سلیمانی شامل حدود ۲۰ ماهواره باریکباند خبر داد و گفت: در این مرحله، دو نمونه آزمایشی ۳۰ و ۶۰ کیلوگرمی از این ماهوارهها برای تست زیرسیستمهای حیاتی ساخته شدهاند که با مشارکت شرکتهای خصوصی و دولتی توسعه یافتهاند.
رئیس سازمان فضایی ایران همچنین از تکمیل فاز اول پایگاه ملی پرتاب چابهار ویژه پرتابگرهای سوخت جامد خبر داد و افزود: در حال آمادهسازی برای نخستین پرتاب از این پایگاه هستیم. همچنین طراحی فاز دوم این پایگاه، ویژه پرتابگرهای سوخت مایع، به اتمام رسیده و بهزودی کلنگزنی خواهد شد.
وی تاکید کرد: پایگاه چابهار با موقعیت جغرافیایی منحصربهفرد خود، امکان دسترسی به مدارهایی با شیبهای ۴۰ تا ۱۰۰ درجه را دارد که برای ساخت منظومههای ماهوارهای بسیار حیاتی است.
آمادهسازی نمونه دوم ماهواره کوثر با دقت تصویربرداری ۴متر
سالاریه با اشاره به تاکید وزارت ارتباطات بر حمایت از بخش خصوصی، از آمادهسازی نمونه دوم ماهواره کوثر با دقت تصویربرداری ۴ متر خبر داد.
وی گفت: این ماهواره توسط یک شرکت دانشبنیان ایرانی طراحی و ساخته شده و کمتر از یک سال پس از نمونه اول آماده پرتاب شده است.
رئیس سازمان فضایی ایران از پرتابهای متعددی در سال جاری خبر داد که شامل پرتاب ماهوارههای سنجشی ظفر ۲ و پایا با پرتابگر خارجی و همچنین پرتاب آزمایشی نمونه دیگری از ناهید ۲ با پرتابگر داخلی سیمرغ خواهد بود.
وی گفت: تستهای مداری و زیرمداری برای ماهوارههای منظومه شهید سلیمانی و دیگر محمولههای تحقیقاتی نیز در دستور کار است و زمان دقیق پرتابها پس از نهاییشدن اعلام خواهد شد.
سالاریه در پایان با تاکید بر اهمیت همکاری با دانشگاهها و پژوهشگاهها در توسعه زیستبوم فضایی کشور گفت: با همکاری معاونت علمی ریاست جمهوری، هدف ما ایجاد هستههای نوآور در دانشگاههاست. همچنین مناقصات ساخت ماهوارههای پژوهشی از جمله پژوهش ۱، ۲ و ۴ برگزار خواهد شد تا شرکتهای دانشبنیان و مراکز علمی در طراحی و ساخت ماهوارهها مشارکت داشته باشند.
