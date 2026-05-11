به گزارش خبرنگار مهر، هفتاد و دومین اجتماع بزرگ مردمی «نحن منتقمون»، امشب در کرمانشاه برگزار خواهد شد.
در این مراسم که با محوریت برنامههای معنوی و حماسیخوانی تدارک دیده شده است، شرکتکنندگان از ساعت ۲۱ در مسیر تعیینشده حضور خواهند داشت.
بر اساس اعلام برگزارکنندگان، این اجتماع در سهراه رودکی به سمت چهارراه رودکی و در محدوده درب کلانتری برگزار میشود و برنامههای متنوع فرهنگی و آیینی در آن پیشبینی شده است.
زمان برگزاری این برنامه دوشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ اعلام شده و از عموم علاقهمندان برای حضور در این اجتماع دعوت به عمل آمده است.
