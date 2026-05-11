۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

هفتاد و دومین اجتماع «نحن منتقمون» در کرمانشاه برگزار می‌شود

کرمانشاه - موج ۷۲ از سلسله اجتماعات مردمی «نحن منتقمون» امشب در مسیر سه‌راه رودکی تا چهارراه رودکی و مقابل درب کلانتری برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، هفتاد و دومین اجتماع بزرگ مردمی «نحن منتقمون»، امشب در کرمانشاه برگزار خواهد شد.

در این مراسم که با محوریت برنامه‌های معنوی و حماسی‌خوانی تدارک دیده شده است، شرکت‌کنندگان از ساعت ۲۱ در مسیر تعیین‌شده حضور خواهند داشت.

بر اساس اعلام برگزارکنندگان، این اجتماع در سه‌راه رودکی به سمت چهارراه رودکی و در محدوده درب کلانتری برگزار می‌شود و برنامه‌های متنوع فرهنگی و آیینی در آن پیش‌بینی شده است.

زمان برگزاری این برنامه دوشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ اعلام شده و از عموم علاقه‌مندان برای حضور در این اجتماع دعوت به عمل آمده است.

