به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، منوچهر مرادی سبزوار، رییس کمیته علت‌یابی حادثه دانشگاه تهران، ضمن تسلیت به خانواده مرحوم مهندس کلاته و آرزوی سلامتی برای مصدومان حادثه، گفت: با توجه به اهمیت فوق‌العاده موضوع و پس از دستور فوری رییس محترم دانشگاه، فعالیت این کمیته از عصر دیروز یکشنبه به طور جدی آغاز شده است و تا حصول نتیجه، با فوریت و جدیت ادامه خواهد یافت.

مرادی سبزوار با اعلام اینکه این کمیته، متشکل از جمعی از صاحبنظران دانشگاهی، متخصصان خارج از دانشگاه و مسئولین مختلف است، گفت: «برای ما رخ‌دادن این حادثه تلخ، یک وجه تالم برانگیز دارد که همه ما از رییس دانشگاه تا همه اعضای خانواده بزرگ دانشگاه تهران، اعم از دانشجو، کارمند و استاد را به‌شدت سوگوار و ناراحت کرده است؛ اما وجه دیگر آن وظیفه‌ای است که دانشگاه برای علت‌یابی وقوع این حادثه و ارایه پاسخ موثق به افکار عمومی دارد. اطمینان از عدم تکرار این حوادث تلخ، آن چیزی است که به شدت مورد تاکید است و بررسی علل این حادثه، می‌تواند کمک شایانی به این موضوع بکند.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه تهران، با اشاره به گمانه‌زنی‌هایی که در برخی رسانه‌ها در مورد دلایل حادثه مطرح می‌شود نیز گفت: با احترام به نظر همه رسانه‌ها، کار دانشگاه، کار علمی و کارشناسی است. این کمیته وظیفه دارد موضوع را به صورت کاملاً کارشناسی و با نظر کارشناسان صاحب‌نظر بررسی کند و نتایج دقیق را اعلام کند و حتی اگر این نتایج حاکی از کوتاهی احتمالی در دانشگاه هم باشد، قطعاً آن را اعلام خواهیم کرد؛ ولی در حال حاضر، هیچ‌گونه شواهد کارشناسی و موثقی که تاییدکننده دلیل و ابعاد قطعی ماجرا باشد نداریم و فلسفه تشکیل این کمیته نیز همین است که این موضوع را خارج از حدس و گمان‌ها بررسی کند.

مرادی در پایان گفت: نهادهای مختلفی در حال بررسی موضوع هستند. کمیته علت‌یابی نیز بررسی خود را دارد و در کنار سایر نهادهای متولی، بررسی‌های خود را انجام می‌دهد. خوشبختانه با بهبود نسبی حال یکی از مصدومین و گزارش ایشان از زمان و نحوه بروز حادثه، اکنون تصویر نزدیک‌تر و واقعی‌تری از حادثه داریم که به بررسی دلایل آن کمک شایان توجهی می‌کند. در عین حال بررسی‌های میدانی، آزمایش‌های مختلف بر روی آثار باقی‌مانده و محل حادثه نیز در حال انجام است که ابعاد آن را روشن‌تر خواهد کرد و پس از جمع‌بندی همه موارد، گزارش آن را اعلام خواهیم کرد.