سازمان بازرسی همدان واگذاری زمین به مدیران خود را تکذیب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، بازرسی کل استان همدان طی جوابیهای نسبت به انتشار برخی اخبار «کذب» و «فضاسازیهای مغرضانه» درباره واگذاری زمینهای دولتی به مدیران اداره کل بازرسی واکنش نشان داد.
در این اطلاعیه تأکید شده است: هیچ زمینی به مدیران اداره کل بازرسی استان اختصاص نیافته و واگذاریها صرفاً بر اساس قانون جهش تولید مسکن و مطابق ضوابط، به اعضای واجد شرایط «تعاونی مسکن کارکنان» این اداره کل تعلق گرفته است.
بر اساس این جوابیه، تنها ۶ قطعه زمین با متراژ ۱۸۰ تا ۲۰۰ مترمربع تخصیص یافته که هر قطعه به نام یکی از ۶ عضو تعاونی ثبت شده است. این افراد نیز واجد شرایط قانونی شامل نداشتن سابقه دریافت زمین یا مسکن، برخورداری از فرم ج سبز مسکن و تأیید صلاحیت توسط مراجع ذیربط بودهاند.
بازرسی کل استان همدان با رد ادعای وجود امتیاز ویژه برای این اداره کل تصریح کرده است: واگذاری زمین در این چارچوب مختص اداره کل بازرسی نبوده و تاکنون بیش از ۵۰ دستگاه اجرایی استان مشابه همین واگذاری را دریافت کردهاند، بنابراین طرح چنین ادعاهایی تحریف آشکار واقعیت است.
در بخش دیگری از جوابیه آمده است: انتشار این شایعات در حالی انجام میشود که اداره کل بازرسی استان در سالهای اخیر با زمینخواری، تصرفات غیرقانونی و تغییر کاربریهای غیرمجاز به صورت قاطع و بدون اغماض برخورد کرده است.
این اداره کل تأکید کرده که تمامی واگذاریها قانونی، شفاف و تحت نظارت مراجع ذیصلاح بوده و انتشار اخبار غیرمستند و کذب، علاوه بر تشویش اذهان عمومی، مصداق تخلف است که با آن برخورد قانونی خواهد شد.
