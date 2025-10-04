به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدیوسف طباطبایی نژاد صبح شنبه در آستانه برگزاری سی و نهمین دوره جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان کشور و در دیدار با دست‌اندرکاران این رویداد ملی، بر اهمیت انس با قرآن کریم و نقش آن در هدایت جامعه تأکید کرد و گفت: قرآن کتابی است که نگاه کردن، خواندن و تفکر در آن عبادت است.

وی افزود: در روایت است که اگر مشکلی در امور زندگی پیش آمد به قرآن کریم روی آورید، زیرا قرآن شفاعت کننده ای است که شفاعت آن پذیرفته می شود و رابط و خبردهنده ای است که نزد خدا تصدیق می شود.

آیت‌الله طباطبایی‌نژاد با اشاره به جنبه اعجازآمیز قرآن، عنوان کرد: قرآن معجزه‌ای ابدی است و همانند معجزات پیامبران پیشین، محدود به زمان خاصی نیست.

وی اضافه کرد: خداوند با همین آیات، تحدی می کند که تا قیامت اگر جن و انس جمع شوند تا مانند قرآن بیاورند، قادر به این کار نیستند و با وجودی که رسول خدا از دنیا رفته اند، اما ادعای حضرت در تحدی با قرآن هم چنان باقی است و این معنای معجزه دائمی بودن قرآن است.

عضو خبرگان رهبری در بخش دیگری از سخنان خود به تبیین فلسفه صلح و مقاومت در سیره اهل‌بیت(ع) پرداخت و با استناد به نامه امیرمومنان به مالک اشتر، بر ضرورت هوشیاری پس از صلح تأکید کرد.

وی خاطر نشان کرد: زیبایی کلام امیرمومنان(ع) به عنوان بالاترین آشنا به امور جنگ، در این است که پس از این که می فرمایند صلح را بپذیرید، از دشمن پس از پیشنهاد صلح، حذر می دهند و می فرمایند کمر همت خود را ببندید و حسن ظن نسبت به دشمن نداشته باشید.

آیت الله طباطبایی نژاد عنوان کرد: در این عالم موجود مرده نداریم و همه موجودات و هستی فهم دارند، لذا در قیامت حتی زمین شهادت می دهد و علاوه بر آن همه جوارح انسان در قیامت شهادت خواهند داد و این مهم است که انسان بفهمد که در هر موقعیتی اعمال آن ثبت و ضبط می شود و اگر این باور ایجاد شود دیگر گناه نمی کند.

عضو خبرگان رهبری با تاکید بر لزوم تاسی به سیره رسول خدا(ص) در تلاوت قران کریم تصریح کرد: خداوند به پیامبر(ص) می فرماید:«قم اللیل الا قلیلا» «و رتل القران ترتیلا» و این امر برای آن است که مقام پیامبر بالاتر رود.

وی خاطر نشان کرد: از مهم ترین و بالاترین عباداتی که ائمه اطهار(ع) انجام می دادند نماز و قرائت قرآن بوده است.

در ابتدای این دیدار پیام نجفی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان و رئیس دبیرخانه استانی سی و نهمین جشنواره ملی قرآن وعترت دانشجویان کشوری، از برگزاری مرحله ملی این دوره از مسابقات در شهر اصفهان خبر داد و گفت: بر اساس پیشنهاد شهید طهرانچی، میزبانی این دوره به اصفهان سپرده شد و ۵۵۰ نفر به مدت چهار روز از ۱۵ آبان‌ماه در بخش‌های مختلف به رقابت می‌پردازند.

وی افزود: این جشنواره در بخش‌های آوایی، ادبی، هنری، پژوهشی و نوآوری برگزار می‌شود و داوطلبان می‌توانند از طریق سایت رسمی جشنواره که توسط کمیته فناوری طراحی شده، در مسابقات ثبت‌نام کرده و از برنامه‌های جنبی و تورهای گردشگری قرآنی نیز بهره‌مند شوند.

این رویداد علاوه بر رقابت‌های علمی و فرهنگی، فرصتی برای ایجاد همدلی و انس بیشتر دانشجویان با قرآن و عترت است.

قابل به ذکر است که در این مراسم ، پوستر و سایت سی و نهمین دوره جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان کشور توسط امام جمعه و با حضور مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی و مسئول دفتر نهاد رهبری در این دانشگاه رونمایی شد.