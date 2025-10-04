سیاست دولت پرتاب فضایی با هدف بهبود خدمت رسانی مستقیم به مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مراسم افتتاحیه هفته جهانی فضا که امروز صبح در محل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد با اشاره به اهمیت و جایگاه صنعت فضایی در توسعه پایدار کشور، گفت: امروز این گردهمایی فرصتی مغتنم است برای تقدیر از تلاشهای دانشمندان، پژوهشگران و فعالان صنعت فضایی کشور که نقش مهمی در تحقق آرمانهای علمی و فناورانه ایفا کردهاند.
وی از تأخیر حضور خود به دلیل شرکت در جلسهای در نهاد ریاست جمهوری پوزش خواست و افزود: تلاشهای گستردهای که در سازمان فضایی و پژوهشگاه فضایی کشور انجام شده، نشاندهنده عزم جدی برای حضور مؤثر در عرصه فناوریهای نوین است.
هاشمی در ادامه به ضرورت برگزاری مراسمی در شأن پایگاه پرتاب چابهار اشاره کرد و گفت: با توجه به ظرفیتهای بالای این پایگاه، باید بیش از پیش در مورد آن گفتگو و اطلاعرسانی شود. پیشرفت ۹۳ درصدی این پروژه نویدبخش آغاز فصلی جدید در صنعت فضایی کشور است.
وزیر ارتباطات با اشاره به تحولات تاریخی بشر از دوران انقلاب شناختی تا انقلاب صنعتی پنجم، گفت: امروز فناوریهای نوین ارتباطی و انرژیهای تجدیدپذیر، بهعنوان محورهای اصلی انقلاب صنعتی جدید شناخته میشوند. در این مسیر، توسعه صنعت فضایی جایگاهی بیبدیل دارد، چراکه انسان ذاتاً در پی کشف ناشناختهها و گسترش مرزهای دانش است.
وی با تأکید بر لزوم حرکت کشور به سمت مدار ۳۶۰۰۰ کیلومتری و توسعه ماهوارههای زمینآهنگ، خاطرنشان کرد: این دستاوردها تنها بخش کوچکی از عظمت آفرینش و جهان هستی را تشکیل میدهد و ما باید با فروتنی، در مسیر رشد علمی گام برداریم.
هاشمی از موفقیتهای اخیر در پروژههای فضایی همچون سامانه پرتابگر داخلی و ماهوارههای ناهید، پارس، هدهد، مهدا و... تقدیر کرد و گفت: در پروژه ناهید، برای نخستین بار در کشور، پیامرسانی و تماس صوتی در باند KU با موفقیت انجام شده است و تمامی زیرسیستمهای این ماهواره بهطور کامل آزموده و ارزیابی شدهاند.
وزیر ارتباطات با اشاره به آزمایش موفق ارسال پیامک از یکی از ایستگاههای فضایی کشور و دریافت آن در ایستگاه قشم، افزود: این موفقیت نشاندهنده ظرفیتهای واقعی کشور در حوزه مخابرات فضایی است که میتواند در خدمت مردم و ارتقای کیفیت خدمات قرار گیرد.
وی تأکید کرد: در دولت چهاردهم، سیاست ما تنها پرتاب ماهواره نیست، بلکه پرتابهایی انجام خواهد شد که مستقیماً به بهبود خدمات به مردم منجر شود. این رویکرد، تضمینکننده برکت الهی و رضایت عمومی خواهد بود.
هاشمی در پایان از برنامهریزی برای بهرهبرداری رسمی از ایستگاههای سلماس و چناران تا پایان سال جاری خبر داد و گفت: امیدواریم با تکمیل پایگاه پرتاب چابهار و راهاندازی این ایستگاهها، گامی بلند در مسیر پیشرفت فضایی کشور برداشته شود.
