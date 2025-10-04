  1. استانها
۱۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۱۳

رئیس سازمان جهاد کشاورزی ایلام:کمبود مرغ در بازار ایلام وجود ندارد

ایلام -رئیس سازمان جهاد کشاورزی ایلام گفت: در حال حاضر کمبود مرغ در بازار ایلام وجود ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، حشمت عزیزان صبح شنبه در شورای معاونین سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام با تأکید بر اهمیت نظارت دقیق بر بازار کالاهای اساسی، خواستار همکاری جهاد کشاورزی با سایر دستگاه‌های ذی‌ربط برای حفظ آرامش و ثبات در بازار شد.

وی همچنین بر ضرورت برنامه‌ریزی منسجم برای کشت پاییزه بر اساس الگوی کشت مصوب تأکید کرد و این مهم را در افزایش بهره‌وری منابع، درآمد کشاورزان و تأمین امنیت غذایی استان مؤثر دانست.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام، با اشاره به ظرفیت‌های مناطق مستعد استان، بر توسعه باغات دیم به عنوان راهکاری برای مقابله با خشکسالی و تغییرات اقلیمی تأکید کرد.

وی اظهار داشت: توسعه باغات کم‌آب‌بر در اراضی شیبدار و دیم‌زارها، علاوه بر حفظ منابع طبیعی، به اشتغال‌زایی و پایداری معیشت روستاییان کمک شایانی خواهد کرد، همچنین به‌روزرسانی آمار و اطلاعات اراضی قابل کشت ضروری است.

وی گفت: با پایش دقیق، نسبت به تکمیل این داده‌ها در سریع‌ترین زمان ممکن اقدام کنند تا برنامه‌ریزی علمی در حوزه تولید و توزیع نهاده‌ها تسهیل شود.

رئیس سازمان از وضعیت مناسب بازار مرغ و عدم وجود کمبود گزارش شده ابراز رضایت و بر ادامه عرضه مرغ منجمد برای ایجاد تعادل قیمتی تأکید کرد.

