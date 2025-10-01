فرماندار ایلام:خروج مرغ از استان ایلام ممنوع اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، احسان اکبری عصر چهارشنبه در بازدید از بازار عرضه کالا، بر مدیریت شبکه توزیع و قیمت‌گذاری گوشت مرغ در سطح شهر تأکید کرد.

این بازدید در حالی صورت گرفت که به گفته مسئولان، با وجود اینکه تولید مرغ در مرغداری‌های استان ایلام بیش از یک و نیم برابر مصرف داخلی است، اما بازار با کمبود و عرضه با قیمت‌های بالاتر از مصوب مواجه است.

فرماندار ایلام، محور اصلی این بازدید را نظارت بر بازار و رسیدگی به وضعیت عرضه و توزیع گوشت مرغ دانست.

وی اعلام کرد: به اندازه کافی مایحتاج مردم در انبارها ذخیره است و با بحث‌های کارشناسی که صورت گرفت و نظارت‌های بیشتری که اعمال خواهد شد، این تنش مرغ ظرف یکی دو روز آینده کاهش خواهد یافت.

فرماندار ایلام تدبیر اتخاذ شده را افزایش نظارت‌ها برای «قطع کردن شبکه» غیرمجاز توزیع دانست.

در این بازدید، مدیر جهاد کشاورزی شهرستانی ایلام دلیل اصلی این کمبود را اختلاف قیمت در استان‌های همجوار عنوان کرد.

سعید طاهری گفت: متاسفانه به دلیل اختلاف قیمتی که ما داریم، بعضی از مرغداران علیرغم الزام قانونی مبنی بر تحویل ۹۰ درصد مرغ تولیدی خود به کشتارگاه‌های استان، بخشی از این مرغ را به خارج از استان ارسال می‌کنند.

بر این اساس، مقرر شد که مرغی که از مرغداری خارج می‌شود، حتماً مستقیماً به کشتارگاه‌های مجاز برود و پس از کشتار، وارد شبکه عرضه برای مردم شود. همچنین به گفته مسئولان، مجوز صدور مرغ به خارج از استان موقتاً لغو شده است تا بازار داخلی به ثبات برسد.

مدیر جهاد کشاورزی ایلام ادامه داد: جلساتی با حوزه انتظامی و با محوریت فرمانداری هماهنگ شده است تا با عاملانی که گوشت مرغ را به خارج از استان ارسال می‌کنند، برخورد قاطع صورت گیرد و توزیع داخلی مدیریت شود.

در پایان این بازدیدها، احسان اکبری، فرماندار ایلام، اعلام کرد: برای آرام‌سازی فوری بازار، از امروز روزانه ۲۰ تن گوشت مرغ با قیمت مصوب هر کیلو ۱۴۰ هزار تومان عرضه خواهد شد.

وی از همشهریان درخواست کرد تا در صورت مشاهده هرگونه تخلف در عرضه و قیمت‌گذاری، مراتب را سریعاً به تعزیرات حکومتی استان اطلاع دهند.