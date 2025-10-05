به گزارش خبرنگار مهر، در روزهای گذشته شاهد برگزاری یک نشست هم اندیشی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بودیم که در این نشست، جمعی از پیشکسوتان و صاحب نظران حوزه سلامت در آن حضور یافتند.

نکته جالب این نشست، چهره هایی بودند که در سال های دور و نزدیک، در رده های بالای مدیریتی وزارت بهداشت، صاحب پُست و مقام بوده اند. از وزیر گرفته تا معاون و مشاور وزیر و...، که حالا از جایگاه های خود فاصله گرفته بودند؛ اما هنوز در قالب عضو هیئت علمی دانشگاه، مشغول خدمت در حوزه سلامت هستند. این موضوع نشان می‌دهد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بیشترین تعداد مسوولان نظام سلامت را تربیت کرده است.

شاخص ترین چهره ها

بهرام عین اللهی وزیر بهداشت دولت شهید رئیسی

محمد آقاجانی معاون درمان وزارت بهداشت قاضی زاده هاشمی

علی اکبر سیاری معاون بهداشت وزارت بهداشت قاضی زاده هاشمی

ابوالحسن احمدیانی معاون غذا و داروی وزارت بهداشت پزشکیان

سیدمحمود طباطبایی مشاور وزیر در وزارت بهداشت نمکی

سیدامیرمحسن ضیایی معاون آموزشی وزارت بهداشت قاضی زاده هاشمی

محمداسماعیل قیداری رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، اهمیت مشورت و توجه به نظرات افراد با تجربه و پیشکسوت را راهکار شایسته‌ای برای رفع مشکلات و مسائل دانشگاه ‌دانست و گفت: باید برای رشد در حوزه‌های مختلف با دقت و دریافت مشورت راهکارهای عملی ارائه شود.

فریدون عزیزی استاد پیشکسوت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

حمیدرضا جمشیدی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

انوشیروان محسنی‌بندپی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

محمدمهدی ناصحی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

محمدرضا کلانتر معتمدی استاد پیشکسوت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

سیدسجاد رضوی معاون درمان وزارت بهداشت دولت پزشکیان هم عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی است.

با مروری به چهره هایی که در سال های گذشته صاحب پست و مقام مدیریتی در وزارت بهداشت بوده اند، می توان به این نکته پی برد که سهم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، از دیگر دانشگاه های علوم پزشکی در تهران و استان های دیگر؛ بالاتر است.