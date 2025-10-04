«سمفونی جنایت» به موزه فلسطین رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه کاریکاتور «سمفونی جنایت» حاصل همکاری موسسه فرهنگی انوار رسول اعظم (ص) با موزه هنرهای معاصر فلسطین است که هم‌زمان با سالگرد طوفان‌الاقصی، در این موزه افتتاح می‌شود.

در این نمایشگاه بیش از ۳۰ اثر کاریکاتور که با همراهی ۱۵ هنرمند حوزه هنر مقاومت، از جنایات صهیونیست‌ها به تصویر کشیده شده‌اند، به نمایش گذاشته می‌شود.

مازیار بیژنی، فاطمه تسلیمی، سجاد جعفری، فرشاد خسروی، محمدعلی رجبی، مهدی رسولی، محمد حسین ساسانی، سید محمد سالم، سید محمد جواد طاهری، فاطمه طیوب، پیمان علیشاهی، محسن فرجی، عباس گودرزی، مریم محبی و حسین نقیب هنرمندانی هستند که آثارشان در این نمایشگاه به نمایش در می‌آید.

آئین افتتاحیه نمایشگاه «سمفونی جنایت»، روز سه‌شنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۴ ساعت ۱۶، در موزه هنرهای معاصر فلسطین به نشانی میدان فلسطین، خیابان شهید برادران مظفر، نبش خیابان بزرگمهر، شماره ۷۴ برگزار می‌شود. علاقه‌مندان برای بازدید از این نمایشگاه می‌توانند از ۱۶ تا ۲۷ مهر، ساعت ۱۰ تا ۱۸ به جز روزهای پنجشنبه و روزهای تعطیل به این موزه مراجعه کنند.