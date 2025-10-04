به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تایمزآوایندیا، بهدنبال انفجار بمب در یک کلاس درس در استان خیبرپختونخوا در شمال غربی پاکستان، چهار دانشآموز زخمی شدند.
به نوشته رسانهها، یک دانشآموز پایه چهارم یک گلوله خمپاره عملنکرده را با خود به کلاس درس برده بود که پس از رها شدن از دست دانشآموز و برخورد به زمین، منفجر شد.
دانشآموزان آسیبدیده به بیمارستان منتقل شدهاند. مقامات هماکنون در جستجوی مهمات عملنکرده دیگر در منطقه هستند.
به نوشته تایمزآوایندیا، اتفاقات مشابه با دخالت «بمب شبیه به اسباببازی» در این منطقه که در نزدیکی مرز افغانستان واقع شده است، به طور مکرر رخ میدهد.
مقامات توضیح دادهاند که این بمبهای، در واقع مهمات عملنکردهای هستند که در خیبرپختونخوا رها شده و کودکان آنها را با اسباببازی اشتباه میگیرند.
نظر شما