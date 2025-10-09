به گزارش خبرنگار مهر، محسن حاجی میرزایی صبح پنجشنبه در نشست بررسی پروزه راه آهن رشت - آستارا اظهار کرد: پروژه راه‌آهن رشت - آستارا از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و به عنوان یکی از طرح‌های راهبردی کشور، مورد تاکید ویژه رئیس جمهور است.

وی افزود: هدف اصلی سفرم شرکت در سی‌ودومین اجلاس سراسری نماز در استان گیلان است که البته رئیس جمهور به دلیل شرایط خاص امکان حضور نداشتند.

حاجی میرزایی برنامه‌های سفر خود را شامل بازدید از مسیر راه‌آهن رشت - آستارا، شرکت در نشست شورای برنامه‌ریزی گیلان با موضوع محیط زیست و پسماندها و همچنین دیدار با فرهنگیان و مسئولان آموزش و پرورش جهت بررسی توسعه عدالت آموزشی عنوان کرد.

رئیس دفتر رئیس جمهور تاکید کرد: توسعه عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت آموزش از اولویت‌های اصلی رئیس جمهور است و در جلسه با فرهنگیان به بررسی این موضوعات پرداخته خواهد شد.