اعلام جزئیات مراسم افتتاحیه جشنواره آیینی و سنتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری جشنواره، افتتاحیه بیست و دومین جشنواره آیینی و سنتی شنبه ۱۲ مهر ساعت ۱۸:۳۰ در محوطه خارجی خانه تحادیه برگزار می‌شود.

تمامی نمایشگران آیینی سنتی حاضر در جشنواره به همراه مدیران و مهمانان در این محل گرده هم می آیند و با اجرای نمایش‌ها، آن را گرامی می‌دارند.

پیمان شیخی اجرای این مراسم را بر عهده دارد و کرنا نوازی، شبیه‌خوانی، تخت‌حوضی، نقالی، خیمه‌شب‌بازی، موسیقی گیلان و ... از جمله برنامه‌هایی است که در این روز به اجرا گذاشته می‌شود.

بیست و دومین جشنواره تئاتر آیینی و سنتی به دبیری سیاوش ستاری ۱۲ تا ۱۸ مهر برگزار می‌شود.