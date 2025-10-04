اعلام جزئیات مراسم افتتاحیه جشنواره آیینی و سنتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری جشنواره، افتتاحیه بیست و دومین جشنواره آیینی و سنتی شنبه ۱۲ مهر ساعت ۱۸:۳۰ در محوطه خارجی خانه تحادیه برگزار میشود.
تمامی نمایشگران آیینی سنتی حاضر در جشنواره به همراه مدیران و مهمانان در این محل گرده هم می آیند و با اجرای نمایشها، آن را گرامی میدارند.
پیمان شیخی اجرای این مراسم را بر عهده دارد و کرنا نوازی، شبیهخوانی، تختحوضی، نقالی، خیمهشببازی، موسیقی گیلان و ... از جمله برنامههایی است که در این روز به اجرا گذاشته میشود.
بیست و دومین جشنواره تئاتر آیینی و سنتی به دبیری سیاوش ستاری ۱۲ تا ۱۸ مهر برگزار میشود.
