۱۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۵۷

امیرنصیرزاده: مرتب از احتمال حمله می‌گویند تا جنگ روانی ایجاد کنند

وزیر دفاع در واکنش به انتقال تجهیزات نظامی آمریکا در منطقه و گمانه‌زنی رسانه‌ای در زمینه وقوع احتمالی جنگ گفت: مرتب می‌گویند حمله خواهد شد تا جامعه دچار معضل شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر عزیز نصیرزاده در گفتگویی تلویزیونی در پاسخ به پرسشی درباره انتقال تجهیزات نظامی از طرف آمریکا به منطقه و دیدگاه وی در این زمینه اظهار کرد: کارهایی که در ترابری انجام می‌دهند، ناو می‌آورند و می‌برند، نخستین‌بار نیست. در طول چنددهه گذشته، به‌طور مرتب دیده‌ایم. مسلم است به‌عنوان بخش نظامی باید آماده دفاع از کشور باشیم. این یک اصل است و ارتباطی به نقل و انتقالات نظامی ندارد.

وزیر دفاع با تاکید بر اینکه اکنون کاملاً آماده هستیم، ادامه داد: به‌عنوان بخش نظامی باید آماده باشیم. اما سایر بخش‌های کشور نباید تحت تاثیر عملیات روانی این نقل و انتقالات نظامی قرار بگیرند. ما باید زندگی خودمان را ادامه بدهیم و امور اقتصادی و اجتماعی رو به توسعه باشد. جنگ کنونی هوشمند و ترکیبی از جنگ سخت و نرم است. این روزها بخش نرم این جنگ پررنگ‌تر شده که جنگ شناختی است.

امیر نصیرزاده تصریح کرد: اینکه مرتب می‌گویند حمله خواهد شد، حمله خواهد شد، می‌خواهند جامعه را دچار معضل کنند و تورم را افزایش بدهند و ثبات اقتصادی را به‌هم بزنند. این بخشی از همان جنگ است. مردم حواسشان به این جنگ شناختی باشد. اگر هم جنگی به ما تحمیل شود، وظیفه ما نظامی‌هاست که دفاع کنیم و این کار را انجام می‌دهیم. همانطور که در جنگ ۱۲ روزه دشمن را وادار به پذیرش آتش‌بس کردیم؛ اینطور نبود که دلشان به حال ما بسوزد، ما وادارشان کردیم!

کد خبر 6611171
هادی رضایی

    • IR ۱۵:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۲
      0 0
      پاسخ
      نمیشه حرف ازجنگ نزنیدچه روانی چه واقعی جنگ چیه

