به گزارش خبرگزاری مهر، نشر افق (کتابهای فندق)، ناشر رسمی آثار الیور جفرز به زبان فارسی، برای اولینبار کتاب جدید این نویسنده و تصویرگر محبوب ایرلندی با عنوان سرم خیلی شلوغ است! (کتاب تولد: یکجورهایی فراموششده) را همزمان با انتشار جهانی در ایران منتشر میکند.
روز پنجشنبه، ۱۷ مهر ۱۴۰۳، از ساعت ۱۷ تا ۱۹، کودکانی که در ایران زندگی میکنند میتوانند همزمان با بچههای سراسر جهان، این کتاب را بخوانند و تجربهای جهانی داشته باشند.
جشن رونمایی «کتاب سرم خیلی شلوغ است!» در کتابفروشی فرهنگان فرشته، تهران، الهیه، بزرگراه مدرس، خیابان بیدار، خیابان فیاضی، پلاک ۵۰ برگزار میشود و حضور کودکان، والدین و علاقهمندان به ادبیات کودک و نوجوان در این جشن آزاد است.
کتاب جدید الیور جفرز همزمان با انتشار جهانی در بیش از پانزده مدرسه، کتابخانه و کتابفروشی محلی در اروپا، آمریکا و کانادا معرفی و خوانده خواهد شد که نشاندهنده اهمیت بینالمللی و محبوبیت جهانی آثار اوست.
نشر افق با انتشار رسمی کتاب سرم خیلی شلوغ است! با خرید حق انحصاری نشر (کپیرایت) کیفیت ترجمه، تصویرسازی و اصالت اثر را تضمین کرده است و آخرین اثر الیور جفرز مطابق با معیارها و استانداردهای جهانی کتاب تصویری در ایران منتشر خواهد شد.
پیش از این نیز، نشر افق کتابهای «ما اینجا هستیم» و «آنچه با هم میسازیم» از الیور جفرز را با خرید کپیرایت و ترجمه رها مقدم منتشر کرده است و انتشار همزمان آخرین کتاب او، نقطه عطفی در ادبیات کودک و نوجوان ایران محسوب میشود.
