نوذری: دانشگاه و صنعت فرصتی بالقوه برای رشد علمی و اقتصادی قزوین است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری در مراسم دیدار نخبگان استان با معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور که ظهر شنبه در سالن جلسات بوستان دانشگاه بین المللی امام (ره) برگزار شد، اظهار کرد: دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) و دانشگاه آزاد اسلامی، همراه با بیش از ۳ هزار واحد صنعتی فعال در استان، بستری بالقوه برای رشد علمی و اقتصادی فراهم کرده‌اند.

استاندار قزوین بیان کرد: در حال حاضر، بیش از ۱۶۰ شرکت دانش‌بنیان در استان قزوین فعالیت می‌کنند، اما تنها چهار شرکت در حوزه کشاورزی و صنایع غذایی مشغول به کار هستند و این در حالی است که قزوین نقش بی‌بدیلی در تأمین امنیت غذایی کشور دارد و لازم است نخبگان و دانشگاه‌های استان به‌طور خاص به تقویت و هوشمندسازی حوزه کشاورزی توجه کنند.

وی با اشاره به چالش‌های جدی کشاورزی استان، از جمله کمبود منابع آبی و بهره‌وری پایین، تصریح کرد: توسعه فناوری‌های نوین در حوزه کشاورزی، کلید حل این مشکلات است و باید به‌عنوان اولویت راهبردی در دستور کار قرار گیرد.

این مسئول ادامه داد: اقتصاد کشور که همچنان وابسته به نفت است، باید با حمایت از فناوری و نوآوری، مسیر رشد و توسعه پایدار را طی کند که این امر تنها با تکیه بر ظرفیت نخبگان و شرکت‌های دانش‌بنیان محقق خواهد شد.

وی تصریح کرد: هیئت‌های اندیشه‌ورز در استان، متشکل از نخبگان، مدیران باتجربه و متخصصان دانشگاهی تشکیل شده است و این گروه‌ها باید در حل مسائل کلیدی استان، از جمله کشاورزی، صنعت و گردشگری، نقش فعال‌تری ایفا کنند.

وی ضمن بیان جایگاه ویژه استان در تولید محصولات غیرفلزی مانند شیشه، سرامیک و شوینده‌ها، افزود: بسیاری از صنایع استان در جست‌وجوی ایده‌های نوآورانه و بهره‌گیری از ظرفیت علمی دانشگاه‌ها هستند و این فرصت باید به‌صورت جدی و هدفمند دنبال شود.

وی در ادامه به پروژه‌های مهمی مانند پردیس علم و فناوری و مرکز نوآوری زیست‌فناوری در شهر صنعتی البرز اشاره کرد و گفت: حمایت بیشتر از توسعه این پروژه‌ها، به‌ویژه در حوزه گیاهان دارویی در منطقه الموت باید در دستور کار قرار بگیرد.

وی در پایان گفت: حفظ نخبگان و تلاش برای خدمت به مردم ایران، راه مقابله با چالش‌های اجتماعی، نظامی و امنیتی کنونی است. تنها مسیر رسیدن به ایران قوی، وحدت، همدلی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و انسانی کشور است.