به گزارش خبرنگار مهر،علیرضا قامتی ظهر شنبه در حاشیه آیین تجلیل از آتش‌نشانان شهرداری‌های استان در جمع خبرنگاران با اشاره به خدمات فداکارانه آتش‌نشانان در ۹۷ شهر استان، اظهار کرد: این قشر با تمام توان و روحیه بسیار عالی در جهت حفظ ایمنی شهروندان، حتی در روستاها، خدمات ایمنی و آتش‌نشانی را مدیریت می‌کنند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی افزود: اگرچه آتش‌نشانی ذیل دفتر امور شهری استانداری فعالیت می‌کند، اما بایستی یک شورای راهبردی در سطح استان داشته باشیم تا نقطه نظرات همه مدیران عامل را برای خدمت بهتر به جامعه شهری و روستایی جمع‌آوری کنیم.

وی در جنگ ۱۲ روزه تحمیلی اشاره و تصریح کرد: متناسب با ضرورتی که در سطح کشور اعلام شد، ما تعدادی از آتشنشان‌های شهرهای استان را دعوت کردیم و بیش از آن نیازی که تهران اعلام کرده بود، به همراه تجهیزات به پایتخت اعزام شدند.

قامتی بیان کرد: آتش‌نشانان استان در آن عملیات در خدمت مجموعه مدیریت شهری تهران قرار گرفتند و خدمات ارزنده‌ای ارائه دادند که مورد تقدیر در سطح ملی هم قرار گرفتند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی به برنامه‌های آتی برای تجهیز و ارتقای توان آتشنشانی اشاره و اضافه کرد: قرار است آتشنشان‌ها بیشتر از همیشه تجهیز شوند و تجهیزات جدید و به‌روزتری داشته باشند.

وی تصریح کرد: متناسب با تغییرات در تکنولوژی‌های مورد استفاده در محیط‌های مسکونی و صنعتی، بایستی هم تجهیزات به‌روزرسانی شود و هم آتش‌نشان‌ها برای استفاده از این تجهیزات و مقابله با حوادث جدید، مجهز و آماده شوند. همچنین ارتقای آمادگی جسمانی و مهارتی نیروها نیز از اولویت‌های ماست.

قامتی به جذب نیروی انسانی در این حوزه اشاره و اعلام کرد: بر اساس برآوردهای انجام شده، با کسری نیرو مواجه بودیم که امسال ۵۰۰ نفر جذب نیرو انجام شد که ۳۰۰ نفر برای مشهد و ۲۰۰ نفر برای سایر شهرستان‌های خراسان رضوی خواهند بود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی با بیان اینکه امسال تعدادی از بانوان در حوزه آتش‌نشانی جذب شدند، خاطرنشان کرد: آزمون‌های آنان برگزار شد؛ اگرچه در بخش آزمون آمادگی جسمانی بانوان مسائلی مطرح بود که آن موضوع را پیگیری می‌کنیم و مورد حل‌وفصل قرار خواهد گرفت.