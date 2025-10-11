زمین چمن مجموعه ورزشی تهمتن دانشگاه علوم پزشکی مشهد افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین مظفری ظهر شنبه در حاشیه بازدید از دانشگاه علوم پزشکی مشهد، زمین چمن مصنوعی مجموعه ورزشی تهمتن این دانشگاه را با اعتبار ۳ میلیارد تومان به بهره‌برداری رساند.

استاندار خراسان رضوی در این افتتاحیه با تبریک آغاز سال تحصیلی جدید و فرارسیدن هفته تربیت بدنی اظهار کرد: توجه به نیازهای رفاهی، فرهنگی و ورزشی دانشجویان ضروری به شمار می رود و در فرایند تحصیل آنها تاثیر مثبت خواهد گذاشت.

وی همچنین بر ساخت فضاهای فرهنگی و ورزشی برای دانشجویان دختر تاکید کرد.

محمد اسماعیل زاده معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز گفت: این زمین چمن مصنوعی به درخواست دانشجویان خوابگاهی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اعتبار ۳ میلیارد تومان ساخته شده است.