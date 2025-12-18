گرجی: کادرسازی و تبدیل خدمات رضوی به یک جریان اجتماعی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم عزیز زاده گرجی ظهر پنجشنبه در گردهمایی دوره آموزشی و توانمندسازی کانون‌های تخصصی و محله‌ای، خادمیاران و یاوران رضوی شهرستان گلوگاه افزود: کانون‌های محله‌ای را مهم‌ترین نقطه شبکه خدمت رضوی دانست و بر ضرورت کادرسازی، تشکیل بانک اطلاعات نیازها و تبدیل خدمات رضوی به یک جریان اجتماعی فراگیر تأکید کرد.

عزیززاده‌گرجی با تأکید بر اینکه تمام فعالیت‌های عملیاتی خدمت رضوی باید از دل محله‌ها شکل بگیرد گفت: عملیات میدانی خدمت تنها در کانون‌های محله‌ای انجام می‌شود و اگر می‌خواهیم خدمت رضوی اثرگذار باشد باید آن را به یک جریان اجتماعی هدفمند و خودجوش تبدیل کنیم.

وی با اشاره به شبکه‌سازی و اتحاد مورد تأکید اهل‌بیت (ع) افزود: خدمت رضوی باید همانند جبهه‌ای واحد در قالب یک شبکه منسجم عمل کند تا اثرگذاری واقعی حاصل شود.

مدیر کانون‌های خدمت رضوی استان، اهمیت پشتوانه فکری و شناخت دقیق نیازهای محله را یادآور شد و گفت: اولین گام در برنامه‌ریزی نیازسنجی است هر فرد می‌تواند نیازهای محله را شناسایی و ثبت کند و پس از آن ظرفیت‌ها و توانایی‌های افراد و مجموعه‌ها باید در بانک اطلاعات محله ثبت شود تا خدمات با دقت و شمولیت مناسب ارائه شود.

عزیززاده‌گرجی بر کادرسازی در کانون‌های محله‌ای تأکید کرد و اظهار داشت: ضروری است از ظرفیت بانوان، نوجوانان و جوانان بهره گرفته شود هر کانون محله‌ای باید اعضای نوجوان و جوان خود را در جلسات مشارکت دهد تا جریان خدمت آینده‌ساز شکل گیرد.

وی همچنین بر ضرورت هماهنگی با کانون‌های تخصصی شهرستان و رعایت پیوست رسانه‌ای و اخلاق رضوی در تمام اقدامات تأکید کرد و گفت: به نام امام رضا (ع) باید با برنامه و نظم فعالیت کنیم تا خدمت رضوی اثربخش و ماندگار باشد.