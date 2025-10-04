  1. استانها
اجرای موفق طرح ارتقای امنیت اجتماعی در کرج

کرج- فرمانده انتظامی استان البرز از اجرای هجدهمین مرحله طرح ارتقای امنیت اجتماعی در این شهرستان خبر داد و گفت: در این عملیات ۱۳۱ سارق، ۱۱ مال‌خر و ۲۲ باند سرقت منهدم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حمید هداوند فرمانده انتظامی استان البرز با اعلام نتایج هجدهمین مرحله طرح ارتقای امنیت اجتماعی افزود: هدف این طرح دستگیری سارقان، مال‌خران و افزایش احساس امنیت در جامعه بود که نتایج آن بسیار مثبت بوده است.

وی با اشاره به اینکه در مدت سه روز اجرای عملیات تعداد ۱۳۱ سارق و ۱۱ مال‌خر بازداشت شدند اظهار داشت: همچنین ۱۴ دستگاه خودرو و ۲ دستگاه موتورسیکلت سرقتی، ۹۴ قلم لوازم خانگی و ۱۲۱ دستگاه تلفن همراه کشف شده است.

سردار هداوند افزود: در این طرح ۲۲ باند سرقت شامل سرقت‌های اماکن، منزل، خودرو، سرقت به عنف، قاب‌زنی، جعل و کلاهبرداری منهدم شده است.

وی ارزش اقتصادی اموال مکشوفه را بیش از ۱۶ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: تاکنون به ۸۲۱ فقره سرقت از سوابق متهمان اعتراف گرفته شده است و روند شناسایی و بازگرداندن اموال به صاحبان در حال پیگیری است.

فرمانده انتظامی استان البرز بر لزوم همکاری شهروندان در مقابله با جرائم تأکید کرد و از توصیه به خرید اموال با مدارک معتبر و عدم اعتماد به فروشگاه‌های نامعتبر خبر داد.

سردار هداوند تاکید کرد: امنیت شهروندان خط قرمز پلیس است و اجرای طرح‌های مشابه تا پایان سال جاری در جهت حفظ آرامش و امنیت جامعه ادامه دارد.

