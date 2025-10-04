به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام احمد مروی شنبه شب در دومین اجلاسیه ۸۹ شهید طلبه و روحانی خراسان شمالی که در شبستان آستان امامزاده سلطان سیدعباس بن موسیبن جعفر(ع) بجنورد برگزار شد، اظهار کرد: سه هزار شهید خراسان شمالی در آسمان این ولایت میدرخشد.
وی افزود: زنده نگه داشتن یاد شهدا در واقع احیای آرمانهای انقلاب است و ما با نام و یاد شهدا، خاطره ملکوتی و پیام آنان و مجاهدتهایشان را در راه خداوند متعال در جامعه زنده نگه میداریم.
تولیت آستان قدس رضوی بیان کرد: اگر میخواهیم جامعه بر آرمانهای انقلابی خود پایدار بماند، استقلال و عزت ما در گرو پایبندی به همین آرمانها است.
حجتالاسلام مروی یادآور شد: یادواره شهدا نماد یک حرکت برای زنده نگه داشتن آرمانهای امام راحل و انقلاب اسلامی است و شهدای عزیز امتداد جریان مبارک عاشورا هستند؛ همانطور که وظیفه داریم عاشورا را زنده نگه داریم.
وی با بیان اینکه عاشوراآفرینان این عصر امتداد عاشورای اباعبدالله الحسین(ع) هستند، اظهار کرد: آرمان شهدا باید در جامعه بازتاب یابد و راه آنان چراغ هدایت نسلهای آینده باشد.
تولیت آستان قدس رضوی در ادامه به رسالت روحانیت اشاره کرد و گفت: در دوران غیبت صغری و آغاز غیبت کبری، جامعه شیعه با بحرانهای معرفتی و هویتی بزرگی مواجه شد اما روحانیت با نقشآفرینی مؤثر خود جامعه را هدایت کرد.
وی تأکید کرد: روحانیت در طول تاریخ نقش بیبدیل در رهبری جامعه شیعه داشته و با تلاشهای علمی و معنوی خود توانسته این مسیر نورانی را استمرار بخشد.
تولیت آستان قدس رضوی گفت: استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی سالها در منطقه فتنهگری کردهاند اما هرگونه تجاوز آنها با واکنشی قاطع و کوبنده از سوی ملت ایران پاسخ داده خواهد شد.
وی در ادامه افزود: رژیم صهیونیستی خبیث، منبع فساد، تجاوز و تهدید در منطقه است؛ همان برنامهای که استعمار در فلسطین اجرا و در آن موفق شد، برای ایران نیز در نظر داشت اما ناکام ماند.
تولیت آستان قدس رضوی بیان کرد: تعهد و تعبد مردم ایران در صحنه و اعتماد متقابل میان مردم و نظام، سبب شد دشمن نتواند اهداف خود را که در فلسطین دنبال کرده بود، در ایران پیاده کند.
حجتالاسلام مروی گفت: استکبار سالهای طولانی برنامههای متعددی علیه ایران طراحی کرده است اما اگر دست به تجاوز بزند، با پاسخ کوبنده و تودهنی محکمتری مواجه خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: استکبار به دنبال آن است که در منطقه کشور وسیع، قدرتمند و بااقتدار وجود نداشته باشد؛ در حالیکه مسئله هستهای صرفاً بهانهای بیش نیست.
تولیت آستان قدس رضوی اظهار کرد: ایران عضو معاهده «انپیتی» است، بازرسان در بخشهای مختلف فعالیتهای هستهای حضور دارند و دوربینها در حال ضبط فعالیتها هستند، بنابراین ادعاهای استکبار بیاساس است.
وی تصریح کرد: کشور بزرگ ایران برای رژیم صهیونیستی خطرناک است و آنان به دنبال تجزیه ایران هستند؛ در حالیکه رژیم صهیونیستی با فتنهگری مانع پیشرفت اسلام میشود.
حجتالاسلام مروی تأکید کرد: ایران اسلامی به دنبال بمب هستهای نیست اما استکبار نمیخواهد ایران کشوری بزرگ و قدرتمند باقی بماند و پس از ایران نیز سایر کشورهای منطقه را هدف تجاوز قرار خواهد داد.
