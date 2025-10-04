کاهش نرخ ازدواج در استان سمنان پذیرفتنی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کولیوند غروب شنبه در نشست جوانی جمعیت استان سمنان در محل سالن یادگار امام استانداری با تاکید بر اینکه کاهش نرخ ازدواج در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ استان سمنان پذیرفتنی نیست، ابراز داشت: می بایست ایرادات کار مشخص و شرایط تسهیل شود.

وی با بیان اینکه ۵۲ مرکز مشاوره خانواده و ۱۸ تشکل در استان سمنان پیرامون ازدواج فعال هستند، افزود: در مقایسه با نیمه نخست سال گذشته با وجود داشتن این مراکز با کاهش نرخ ازدواج مواجه بودیم.

استاندار سمنان با بیان اینکه کاهش سقط جنین تا ۳۰ درصد طی پنج سال طبق برنامه هفتم توسعه هدف گذاری شده است، ابراز داشت: این عملکرد نیز هنوز به اهداف خود نزدیک نشده است.

کولیوند با بیان اینکه عملکرد دستگاه های اجرایی در بهبود شاخص جمعیت نیازمند بازنگری است، تصریح کرد: در این حوزه بانک ها نیز باید تسهیلات وام ازدواج را هموار و همکاری لازم در این حوزه داشته باشند.

وی افزود: در دو اداره کل راه و شهرسازی استان نیز می بایست شرایط برای اهدا زمین فراهم و از نیاز به زمین برآورد اولیه تهیه شود.