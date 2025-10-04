  1. استانها
  2. سمنان
۱۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۹:۱۵

کاهش نرخ ازدواج در استان سمنان پذیرفتنی نیست

کاهش نرخ ازدواج در استان سمنان پذیرفتنی نیست

سمنان- استاندار سمنان با بیان اینکه کاهش نرخ ازدواج طی شش ماه اول سال جاری پذیرفته نیست، عملکرد دستگاه‌های اجرایی در بهبود شاخص‌های جمعیتی را نیازمند بازنگری جدی دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کولیوند غروب شنبه در نشست جوانی جمعیت استان سمنان در محل سالن یادگار امام استانداری با تاکید بر اینکه کاهش نرخ ازدواج در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ استان سمنان پذیرفتنی نیست، ابراز داشت: می بایست ایرادات کار مشخص و شرایط تسهیل شود.

وی با بیان اینکه ۵۲ مرکز مشاوره خانواده و ۱۸ تشکل در استان سمنان پیرامون ازدواج فعال هستند، افزود: در مقایسه با نیمه نخست سال گذشته با وجود داشتن این مراکز با کاهش نرخ ازدواج مواجه بودیم.

استاندار سمنان با بیان اینکه کاهش سقط جنین تا ۳۰ درصد طی پنج سال طبق برنامه هفتم توسعه هدف گذاری شده است، ابراز داشت: این عملکرد نیز هنوز به اهداف خود نزدیک نشده است.

کولیوند با بیان اینکه عملکرد دستگاه های اجرایی در بهبود شاخص جمعیت نیازمند بازنگری است، تصریح کرد: در این حوزه بانک ها نیز باید تسهیلات وام ازدواج را هموار و همکاری لازم در این حوزه داشته باشند.

وی افزود: در دو اداره کل راه و شهرسازی استان نیز می بایست شرایط برای اهدا زمین فراهم و از نیاز به زمین برآورد اولیه تهیه شود.

کد خبر 6611454

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها