به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی غروب شنبه در نشست جوانی جمعیت استان سمنان در محل سالن یادگار امام استانداری بابیان اینکه فرهنگ ایرانی اسلامی توجه ویژه به بهبود رشد جوانی جمعیت دارد، ابراز داشت: انتظار می رود این سبک زندگی بین جوانان ترویج داده شود.

وی با بیان اینکه سبک زندگی غربی از مواردی که دشمن برای آن برنامه ریزی دارد، افزود: کاهش فرزند آوری و ازدواج از آن جمله است که می بایست برای حفظ اقتدار و امنیت کشور موضوع جوانی جمعیت حل شود.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان با بیان اینکه برخی هزینه های مربوط به بارداری، بهداشت و درمان زیاد است، ابراز داشت: می بایست با تسهیل این موارد رغبت جوانان را به ازدواج افزایش داد.

مطیعی با بیان اینکه مشوق های لازم برای متاهلین از سوی دستگاه های استان سمنان باید تعیین شود، تصریح کرد: اولویت ردیف استخدامی، مرخصی زنان باردار و طی زایمان با حفظ جایگاه شغلی و همراهی با مادران دارای فرزند خردسال از آن جمله است.

وی افزود: همراهی بخش های مختلف و تسهیل گری دولت از دیگر مواردی که به تحقق افزایش جمعیت می تواند بسیار کمک کند.