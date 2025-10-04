به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزای اسپوتنیک، اعتراض مخالفان غرب‌گرا در گرجستان امروز شنبه به خشونت کشیده شد. معترضان در تفلیس پایتخت این کشور سعی کردند با عبور از موانع آهنی به محل اقامت ریاست جمهوری حمله کنند.

یک گزارش تلویزیونی در این خصوص اضافه کرد که پلیس از اسپری فلفل برای متفرق کردن جمعیت استفاده کرده است.

پیش از این در روز انتخابات، معترضان مخالف در تفلیس راهپیمایی کردند و گفتند که این یک «انقلاب مسالمت‌آمیز» در روز انتخابات دولت محلی (شهرداری ها) خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری تاس، معترضان در تفلیس به سمت کاخ ریاست جمهوری سنگ پرانی کرده و به سمت پلیس وسایل آتش‌ زا پرتاب می‌کنند.

وزارت کشور گرجستان در این ارتباط اعلام کرد که تجمع در تفلیس «فراتر از حد قانونی» پیش رفته است.

در تفلیس، معترضان وارد محوطه محل اقامت ریاست جمهوری گرجستان شده و سعی در تصرف آن دارند.

به گزارش اسپوتنیک، یگان های بیشتری از نیروهای ویژه در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری گرجستان، جایی که معترضان از موانع آهنی عبور کردند، مستقر شده‌اند.

نیروهای ویژه از ماشین آب‌ پاش علیه معترضان در نزدیکی کاخ استفاده می کنند.

خبرنگار ریانووستی گزارش داد که گروه موسوم به پسران «اروپایی-گرجی» علیرغم هشدارهای نیروهای ویژه، همچنان به پرتاب سنگ به سمت محل اقامت رئیس جمهور گرجستان ادامه می‌دهند.

معترضان که پرچم اتحادیه اروپا را نیز با خود به همراه دارند، سعی می کنند وارد ساختمان اقامتگاه ریاست جمهوری در این کشور شوند؛ نیروهای امنیتی نیز در تلاش اند تا نظم و قانون را برقرار کنند.

به گزارش خبرگزاری راشا تودی، شورشیان نقابدار که پرچم‌های اتحادیه اروپا و اوکراین را تکان می‌ دادند، صندلی‌ ها و میزهای نزدیک کاخ ریاست جمهوری گرجستان در تفلیس را به آتش کشیدند.

اغتشاشگران طرفدار اتحادیه اروپا در حالی که پلیس ضدشورش تفلیس را محاصره کرده اند، خیابان‌ها را آتش می‌زنند.

موانع امنیتی کاخ ریاست جمهوری تفلیس پس از تلاش شورشیان طرفدار اتحادیه اروپا برای یورش به آن، تکه تکه شده است.