به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مدادی، رئیس مرکز آموزش محیط‌زیست و تربیت محیط‌بان گفت: در پی امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان سازمان حفاظت محیط زیست و مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه کشور در اردیبهشت‌ماه سال‌جاری، برنامه اجرایی پنج‌ساله این تفاهم‌نامه با هدف گسترش تعاملات آموزشی، فرهنگی و ترویجی در حوزه محیط زیست، تدوین و به تأیید رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و مدیر مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه کشور رسید.

مدادی افزود: این برنامه به منظور اجرا در سطح ملی از طرف رئیس سازمان به ادارات کل استانی حفاظت محیط زیست ابلاغ شده است.

وی گفت: بر اساس ابلاغیه صادره، ادارات کل موظف‌اند با استفاده از ظرفیت‌های استانی، حوزوی و مردمی نسبت به برنامه‌ریزی، هماهنگی و اجرای فعالیت‌ها در چهارچوب برنامه مذکور اقدام کرده و گزارش پیشرفت کار را به‌صورت دوره‌ای به معاونت آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان ارسال کنند.