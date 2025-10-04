ترکیه: هر لحظه ممکن است نتانیاهو توافق غزه را برهم بزند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، «هاکان فیدان» وزیر امور خارجه ترکیه هشدار داد که بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم اسرائیل ممکن است هر لحظه روند پایان جنگ غزه را مختل کند.

او تأکید کرد که رفتار کابینه اسرائیل می‌تواند مانع پیشرفت تلاش‌های سیاسی و دیپلماتیک برای توقف درگیری‌ها شود.

در همین حال، روزنامه عبری‌زبان یدیعوت آحرونوت گزارش داد که نتانیاهو با اظهارات اخیر خود، طرح پیشنهادی ترامپ را در معرض خطر قرار داده است.

وزیر خارجه ترکیه همچنین در سخنانی جداگانه دربارهٔ اوضاع سوریه گفت: ما هیچ‌گونه مداخله خارجی برای تقسیم سوریه را نمی‌پذیریم.

فیدان افزود: تلاش‌های دیپلماتیک ما بر حمایت کامل از دولت سوریه متمرکز است و برگزاری انتخابات مجلس این کشور، گامی سرنوشت‌ساز در تاریخ این کشور به شمار می‌رود.

سخنان فیدان مبنی بر کارشکنی احتمالی نتانیاهو ساعاتی پس از آن صورت می گیرد که نخست وزیر رژیم اسرائیل گفت: با وجود فشار سنگین داخلی و خارجی برای توقف جنگ، همچنان بر تحقق کامل اهداف عملیات نظامی پافشاری می‌کند و از آزادسازی تمامی اسرا و رسیدن به سایر مقاصد جنگی دست نخواهد کشید.

وی تأکید کرد که عملیات ارتش این رژیم در عمق نوار غزه همچنان ادامه خواهد یافت.

نخست وزیر رژیم اسرائیل مدعی شد که هدف این عملیات بازگرداندن تمام اسیران، اعم از افراد زنده و اجساد کشته‌ها است.