حداکثر وزن کوله پشتی دانش آموز/ 8 تا 14 سالگی زمان شیوع قوز کمر

دکتر اسماعیل ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بحث کوله پشتی بچه ها و نوع میز و صندلی که در مدارس استفاده می شود، از اهمیت زیادی در سلامت جسمی دانش آموزان برخوردار است.

وی با عنوان این مطلب که ثابت شده از نظر علمی وزن کوله پشتی مدرسه نباید بیشتر از 10 تا 15 درصد وزن دانش آموز باشد، افزود: کیف کوله پشتی باید کاملا روی گودی کمر قرار بگیرد.

ابراهیمی همچنین به دانش آموزان توصیه کرد که رکاب کوله پشتی بایستی حتما روی دو شانه قرار بگیرد تا فشار سنگینی کیف روی یک شانه وارد نشود.

رئیس انجمن فیزیوتراپی ایران، خستگی عضلات را یکی از معضلات حمل نادرست کیف مدرسه عنوان کرد و گفت: این قبیل دانش آموزان خیلی زود خسته شده و رفته رفته نیروی جسمانی آنها تحلیل رفته و در نتیجه نمی توانند در یادگیری مطالب درسی موفق باشند.

وی با عنوان این مطلب که سن شیوع انحراف ستون فقرات و قوز کمر بین 8 تا 14 سالگی است، افزود: این عارضه بسیار خطرناک است که می تواند منجر به کج شدن ستون فقرات شود.