تسریع نهضت ملی مسکن در مازندران؛ ساخت ۶ هزار واحد در حال اجرا است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی رستمی شامگاه سهشنبه در نشست بررسی طرحهای مسکن استان با اشاره به اجرای طرح نهضت ملی مسکن در استان اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۶ هزار واحد مسکونی در نقاط مختلف مازندران در دست ساخت است و تأمین زمین مورد نیاز این طرح در سراسر استان انجام شده است.
استاندار مازندران افزود: در مجموع ۶ هزار و ۳۷۱ واحد مسکونی در قالب این طرح به متقاضیان تحویل داده خواهد شد و روند اجرای پروژهها با جدیت دنبال میشود.
یونسی رستمی با اشاره به پروژههای مهم شهرکسازی در استان گفت: شهرکهای گهرباران و گلوگاه از مهمترین برنامههای حوزه مسکن هستند؛ بهطوریکه عملیات اجرایی شهرک ۱۰ هزار واحدی گهرباران آغاز شده و در گلوگاه نیز ایجاد شهرکی با ظرفیت بیش از ۵ هزار واحد در دستور کار قرار دارد.
وی تأمین زمین برای طرح جوانی جمعیت و اقشار محروم را از دیگر اولویتهای استان برشمرد و تأکید کرد: دستگاههای مسئول باید با سرعت بیشتری در این زمینه اقدام کنند.
استاندار مازندران همچنین بر ضرورت تدوین طرحهای جامع و تفصیلی شهری در شهرستانها تأکید کرد و گفت: تدوین طرح جامع بلندمرتبهسازی در استان نیز در دستور کار قرار دارد تا توسعه شهری با رویکردی برنامهمحور انجام شود.
یونسی رستمی در ادامه با اشاره به وضعیت راههای استان خاطرنشان کرد: بیش از ۳۰ کیلومتر از محورهای مواصلاتی مازندران در قالب طرحهای ایمنسازی و بهسازی در حال اجرا است.
وی همچنین در تماس تلفنی با وزیر راه و شهرسازی، مسائل مربوط به توسعه پروژههای عمرانی، مولدسازی داراییها و تقویت شورای معماری و بلندمرتبهسازی استان را پیگیری کرد.
استاندار مازندران با تأکید بر نگاه کلان به توسعه استان تصریح کرد: مازندران را بهعنوان یک کلانشهر در نظر داریم و توسعه متوازن در حوزههای مختلف بهویژه زیرساختهای عمرانی و مسکن را دنبال میکنیم.
وی در پایان با قدردانی از تلاش کارکنان ادارهکل راه و شهرسازی استان گفت: رویکرد مدیریت استان مبتنی بر کارآمدی و خدمترسانی است و رضایت مردم مهمترین اولویت ما محسوب میشود.
