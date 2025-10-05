  1. اقتصاد
۱۳ مهر ۱۴۰۴، ۸:۰۹

رشد نقدینگی عامل پایدار تورم در اقتصاد ایران

دبیر سابق کمیسیون اقتصادی دولت گفت: پمپاژ نقدینگی مازاد بر ظرفیت تولید، عمدتاً از سوی بانک‌ها و دولت، عامل طولانی‌مدت تورم است و ارز تنها نقش مقطعی دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، موسی شهبازی، دبیر سابق کمیسیون اقتصادی دولت در برنامه «رهیافت» رادیو اقتصاد گفت: رشد نقدینگی یک عامل پایدار و بلندمدت در ایجاد تورم در اقتصاد کشور است و متاسفانه ایران سالانه با تورم‌های بالا دست و پنجه نرم می‌کند.

او با بیان اینکه به طور تاریخی تورم در ایران چند عامل اصلی داشته است، افزود: همه نظریه‌ها و مدل‌های اقتصادی نشان می‌دهند پمپاژ نقدینگی در زمینی انجام می‌شود که ظرفیت رشد تولید ندارد و همین موضوع موجب افزایش قیمت‌ها و ایجاد تورم می‌شود.

شهبازی اظهار داشت: نقدینگی مازاد بر ظرفیت تولید به‌صورت چاپ پول از کانال دولت و بانک‌ها وارد اقتصاد ایران می‌شود بدون آنکه محصولی ایجاد کند. به گفته او، در ده سال اخیر سهم بانک‌ها در خلق پول بیشتر از دولت بوده و این موضوع در کنار ناترازی برخی بانک‌ها به تشدید مشکلات دامن زده است.

وی خاطرنشان کرد: طرف دیگر تولید نقدینگی به دولت، صندوق‌های بازنشستگی و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی بازمی‌گردد که برای جبران کسری منابع، استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول را در پیش گرفته‌اند. این روند در نهایت به افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی منجر می‌شود.

دبیر سابق کمیسیون اقتصادی دولت با اشاره به عوامل کوتاه‌مدت تورم نیز گفت: سیاست‌های ارزی یکی از این عوامل به شمار می‌رود و ارز در واقع نماینده بی‌ثباتی اقتصادی و انتظارات تورمی در کشور است.

وی تأکید کرد: ناترازی اقتصادی در بخش‌های مختلف کشور، ریشه اصلی و پایدار تورم به شمار می‌رود و تا زمانی که این مشکل برطرف نشود، تورم همچنان اقتصاد ایران را تهدید خواهد کرد.

محمدحسین سیف اللهی مقدم

