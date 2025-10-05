رخشا: بزرگراه زاهدان – بیرجند به پیشرفت ۷۳ درصدی رسید

به گزارش خبرنگار مهر، نیما رخشا صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: بر اساس آخرین ارزیابیها، از مجموع ۲۱۱ کیلومتر مسیر زاهدان – بیرجند، تاکنون ۱۵۰ کیلومتر آن به بزرگراه تبدیل شده که نشان از پیشرفت ۷۳ درصدی است.
معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان گفت: برای تبدیل ۶۱ کیلومتر باقیمانده این محور به بزرگراه بجز مطالبات کنونی پیمانکاران در مجموع ۳ هزار میلیارد تومان مورد نیاز است.
رخشا تاکید کرد: از مجموع باقیمانده این مسیر در حال حاضر ۳۶ کیلومتر بزرگراه در دست ساخت داریم که پیشبینی میشود که در صورت تخصیص اعتبار مورد نیاز تا پایان سال جاری ۳۰ کیلومتر از این بزرگراه تا هشت کیلومتر بعد از سفیدآبه به بهرهبرداری برسد.
وی ادامه داد: هماکنون ۲ کارگاه فعال با ۲۵۰ نفر نیروی در حال اجرای تعهدات این پروژه هستند.
رخشا تاکید کرد:با تکمیل این پروژه که از سفیدآبه هم گذر خواهد کرد استان سیستان و بلوچستان به یکی از نقاط کلیدی برای حمل و نقل جادهای، ترانزیت کالا و مسافر تبدیل خواهد شد.
