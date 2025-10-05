به گزارش خبرنگار مهر، سودابه ضرغام‌نژاد صبح یکشنبه در مراسم تکریم و معارفه رئیس جدید اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دهگلان که با حضور مسئولان استانی و شهرستانی برگزار شد، ضمن تقدیر از خدمات حجت‌الاسلام کاوه در مدت مسئولیت خود، به اهمیت ویژه سازمان تبلیغات اسلامی در پیشبرد اهداف فرهنگی و دینی در سطح شهرستان و کشور اشاره کرد.

وی افزود: اداره تبلیغات اسلامی در خط مقدم جبهه فرهنگی و دینی جامعه قرار دارد و نقش این نهاد در ارتقای ارزش‌های دینی، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، و مقابله با آسیب‌های اجتماعی، کاملاً بی‌بدیل است.

فرماندار شهرستان دهگلان ضمن تقدیر از تلاش‌ها و خدمات ارزنده رئیس پیشین، بر اهمیت استمرار این فعالیت‌ها تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به حساسیت وضعیت کنونی کشور و منطقه، گفت: هیچ برهه‌ای از تاریخ انقلاب اسلامی به اندازه زمان حاضر از لحاظ حساسیت و اهمیت در زمینه مسائل فرهنگی و دینی نبوده است، در حالی که کشور ما از دوران دفاع مقدس، تحریم‌ها و فتنه‌های مختلف به سلامت عبور کرده است، اکنون در جبهه جنگ اندیشه‌ها با دشمن قرار داریم و در این شرایط، نیازمند بصیرت‌افزایی و تبلیغ اثرگذار در سطح جامعه هستیم.

وی افزود: در این مقطع زمانی، سازمان تبلیغات اسلامی نقشی حیاتی در راستای مقابله با جنگ نرم و ترویج ارزش‌های دینی و فرهنگی دارد و این نهاد می‌تواند در محتواسازی و برگزاری برنامه‌های فرهنگی، دینی و اجتماعی شهرستان نقش برجسته‌ای ایفا کند.

ضرورت هم‌افزایی و وحدت میان دستگاه‌های مختلف

ضرغام نژاد در ادامه سخنان خود به لزوم همکاری و هم‌افزایی میان نهادها و دستگاه‌های مختلف شهرستان اشاره کرد و گفت: برای تحقق اهداف فرهنگی و دینی در سطح شهرستان، باید همکاری همه‌جانبه و همدلی میان دستگاه‌ها و ارگان‌های مختلف وجود داشته باشد و هیچ‌یک از دستگاه‌ها به تنهایی قادر به اجرای موفقیت‌آمیز برنامه‌های فرهنگی و دینی نیستند، و تنها در سایه همکاری و هماهنگی است که می‌توانیم در این عرصه موفق شویم.

معرفی رئیس جدید اداره تبلیغات اسلامی دهگلان

در پایان این مراسم، از زحمات حجت‌الاسلام علیرضا کاوه، رئیس پیشین اداره تبلیغات اسلامی دهگلان تقدیر و حجت‌الاسلام علی ورمقانی به‌عنوان رئیس جدید این اداره معرفی شد.

حجت‌الاسلام ورمقانی در سخنان خود ضمن قدردانی از اعتماد مسئولان، تأکید کرد: در راستای تحقق اهداف سازمان تبلیغات اسلامی، تمام توان خود را به کار خواهد گرفت تا با همکاری همه ارگان‌ها و مردم شهرستان، گام‌های مؤثری در حوزه‌های دینی، فرهنگی و اجتماعی برداشته شود.