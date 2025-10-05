به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام برومند رازیانی صبح یکشنبه در مراسم تکریم و معارفه رئیس جدید اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دهگلان به ارائه گزارشی از فعالیت‌ها و برنامه‌های انجام‌شده توسط سازمان تبلیغات اسلامی در سطح کردستان و شهرستان دهگلان پرداخت.

وی به اهمیت و اهداف سازمان تبلیغات اسلامی در سطح شهرستان دهگلان اشاره کرد و از برنامه‌های مختلف فرهنگی، دینی و اجتماعی که توسط این سازمان و با همکاری تشکل‌های مردمی برگزار شده است، گزارشی جامع ارائه داد.

وی با بیان اینکه سازمان تبلیغات اسلامی به عنوان یک نهاد مهم فرهنگی و دینی، از ظرفیت‌های مختلف برای ارتقای فرهنگ دینی در سطح جامعه بهره می‌برد، گفت: سازمان تبلیغات اسلامی با استفاده از تشکل‌های مردمی همچون کانون‌های فرهنگی تبلیغی، موسسات و مراکز قرآنی، هیئات مذهبی و کانون مداحان، توانسته است ظرفیت موثری در راستای تقویت و ارتقای فعالیت‌های فرهنگی و دینی در سطح شهرستان ایجاد کند.

نیاز به تعامل و هم‌افزایی بیشتر میان دستگاه‌های مختلف

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کردستان همچنین با تأکید بر اهمیت همکاری میان نهادها و دستگاه‌های مختلف، خواستار افزایش تعامل و همکاری بیشتر میان ادارات و سازمان‌های مختلف شهرستان با اداره تبلیغات اسلامی شد و گفت: افزایش هم‌افزایی میان دستگاه‌ها و نهادهای شهرستان در عرصه‌های فرهنگی و دینی نه تنها به پیشبرد اهداف سازمان تبلیغات اسلامی کمک می‌کند، بلکه نقش اساسی در ارتقای فرهنگ عمومی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی خواهد داشت.

وی ادامه داد: تحقق اهداف این سازمان بدون همکاری و هم‌دلی میان دستگاه‌های مختلف امکان‌پذیر نیست و باید در راستای تقویت این هم‌افزایی تلاش کرد تا فعالیت‌های فرهنگی با اثرگذاری بیشتری در سطح شهرستان اجرا شوند.

تاکید بر اهمیت نقش سازمان تبلیغات اسلامی در ارتقای فرهنگی شهرستان

حجت‌الاسلام والمسلمین رازیانی در ادامه سخنان خود به اهمیت نقش سازمان تبلیغات اسلامی در ارتقای فرهنگ دینی و اجتماعی شهرستان دهگلان اشاره کرد و افزود: این سازمان با برنامه‌ریزی دقیق و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی، می‌تواند در ارتقای فرهنگ دینی و اجتماعی شهرستان نقش بسزایی ایفا کند.

در این مراسم حجت الاسلام علی ورمقانی به عنوان رئیس اداره تبلیغات اسلامی دهگلان معرفی شد.