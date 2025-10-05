رئیس اداره تبلیغات اسلامی دهگلان معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه دهگلان صبح یکشنبه در مراسم تکریم و معارفه رئیس اداره تبلیغات اسلامی دهگلان ضمن قدردانی از خدمات رئیس پیشین این اداره، بر لزوم تداوم فعالیت‌های فرهنگی و دینی در شهرستان تأکید کرد و خواستار هماهنگی بیشتر با سازمان تبلیغات اسلامی برای تقویت برنامه‌های فرهنگی شد.

ماموستا عبدالسلام محمدی ضمن تقدیر از خدمات ارزنده روسای پیشین اداره تبلیغات اسلامی در طول دو دهه اخیر، اظهار کرد: روسای تبلیغات اسلامی در شهرستان دهگلان همواره الگوی اخلاق و دیانت بوده‌اند.

وی همچنین با اشاره به نقش مهم اداره تبلیغات اسلامی در ترویج فعالیت‌های دینی و فرهنگی، از خدمات حجت‌الاسلام علیرضا کاوه رئیس پیشین اداره قدردانی کرد و او را نماد اخلاق و ادب در این عرصه معرفی نمود.

امام جمعه دهگلان در ادامه، برای حجت‌الاسلام علی ورمقانی رئیس جدید این اداره آرزوی توفیق کرد و از وی خواست تا در راستای تقویت برنامه‌های فرهنگی و دینی در شهرستان گام‌های مؤثری بردارد.

وی همچنین بر اهمیت همکاری مستمر و مؤثر با ماموستاهای اهل سنت شهرستان تأکید کرد و گفت: فعالیت‌های سازمان تبلیغات اسلامی در شهرستان دهگلان به ویژه در حوزه ماموستاها و اهل سنت، نشانگر عزم راسخ این نهاد در تقویت فعالیت‌های دینی و فرهنگی است.

لزوم هماهنگی بیشتر برای تقویت برنامه‌های فرهنگی

امام جمعه دهگلان در بخش پایانی سخنان خود از سازمان تبلیغات اسلامی خواست تا با هماهنگی بیشتر، زمینه را برای تقویت هرچه بیشتر فعالیت‌های فرهنگی و دینی در شهرستان فراهم کند.

وی ضمن تأکید بر اهمیت استمرار و تقویت این فعالیت‌ها، گفت: اداره تبلیغات اسلامی باید همواره در راستای ترویج آموزه‌های دینی، فرهنگ‌سازی و مقابله با آسیب‌های اجتماعی در شهرستان فعالیت کند.