هشدار به خانواده ها ؛ 60 درصد دانش آموزان سيگار را موجب رفع خستگي مي دانند

آرين رستمي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب گفت : 7 تحقيقي كه بر روي 2 هزار و 18 دانش آموز دختر و 2 هزار و 5 دانش آموز پسر پيش دانشگاهي شهر تهران صورت گرفته بيانگر اين امر است كه بيش از 60 درصد دانش آموزان مصرف سيگار را موجب رفع عصبانيت ، دلشوره ، خستگي و حتي تقويت ذهن مي دانند .

وي افزود : 7/30 درصد پسران و 4/32 دختران دانش آموز رفع عصبانيت، 2/21 درصد دختران و 2/24 درصد پسران رفع خستگي ، 4/21 درصد پسران و 1/22 درصد دختران رفع دلشوره و اضطراب و 43/3 درصد پسران و 2/2 درصد دختران تقويت ذهن را از مهمترين تاثيرات سيگار مي دانند .

رستمي با بيان اينكه متاسفانه درصد معدودي از دانش آموزان از تمام مضرات سيگار وبيماريهاي ناشي ازآن اطلاع دارند ، اظهار داشت: تنها 28 درصد پسران و 8/30 درصد دختران از تمامي عوارض ناشي از مصرف سيگار از جمله سرطان ، كاهش طول عمر ، بيماريهاي قلب و عروق ، پيري زودرس ، چروكيدگي پوست ، زخم معده و به خطر افتادن سلامت اطرافيان اطلاع دارند .

اين كارشناس همچنين دليل عمده باور رفع عصبانيت در ميان دانش آموزان اشاره كرد و اظهار داشت : نوجوانان در اين مرحله از گذار سني خود اكثرا آستانه تحمل عصبي پائيني دارند كه اين ويژگي مي تواند ناشي از تحمل دگرگونيهاي چند وجهي جسماني ، رواني، عاطفي وهيجاني مربوط به اين دوران باشد كه به هر حال مي توان ريشه هاي مشترك خستگي ، افسردگي ، اضطراب را به عنوان زمينه اي براي پذيرش باور عملكرد مثبت سيگار در رفع خستگي نوجوانان در نظر گرفت .

وي تصريح كرد : مطالعات نشان مي دهد كه در مقطع سني آخر نوجواني و پيش دانشگاهي ، اضطراب كنكور به وضوح اين دانش آموزان را با تجارب فراوان اضطراب ، دلشوره و دل مشغوليهاي وسواس گونه مواجه مي سازد كه اين فشارها ميتواند باور اثر كاهش دهنده اضطراب را در ذهن نوجوانان تسهيل كند .