صورت‌های مالی بانک ملی ایران منتهی به پایان سال ۱۴۰۳ به تصویب رسید

مجمع عمومی عادی سالیانه بانک ملی ایران منتهی به دوره مالی ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ به ریاست دکتر مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار و صورت‌های مالی این بانک به تصویب رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، مجمع عمومی عادی سالیانه بانک ملی ایران به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور تمامی اعضای مجمع برگزار شد.

در ابتدای جلسه، ابوالفضل نجارزاده مدیرعامل بانک ملی ایران گزارشی از فعالیت‌ها و عملکرد بانک در دوره مالی منتهی به پایان سال ۱۴۰۳ ارائه کرد.

پس از ارائه گزارش فعالیت بانک توسط مدیرعامل و قرائت گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، صورت‌های مالی منتهی به پایان سال ۱۴۰۳ بانک ملی ایران به اتفاق آراء به تصویب اعضای مجمع عمومی عادی سالیانه رسید.

