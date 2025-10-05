به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، مجمع عمومی عادی سالیانه بانک ملی ایران به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور تمامی اعضای مجمع برگزار شد.

در ابتدای جلسه، ابوالفضل نجارزاده مدیرعامل بانک ملی ایران گزارشی از فعالیت‌ها و عملکرد بانک در دوره مالی منتهی به پایان سال ۱۴۰۳ ارائه کرد.

پس از ارائه گزارش فعالیت بانک توسط مدیرعامل و قرائت گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، صورت‌های مالی منتهی به پایان سال ۱۴۰۳ بانک ملی ایران به اتفاق آراء به تصویب اعضای مجمع عمومی عادی سالیانه رسید.