  1. جامعه
  2. شهری
۱۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۲۸

علت انسداد شبانه تونل‌های شهری تهران چیست؟

علت انسداد شبانه تونل‌های شهری تهران چیست؟

سرپرست شرکت کنترل ترافیک تهران اعلام کرد: به منظور حفظ حداکثری ایمنی و اطمینان از پایداری تجهیزات، تونل‌های شهری به صورت دوره‌ای در ساعات کم تردد شبانه،مسدود می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر اختیاری سرپرست شرکت کنترل ترافیک تهران، با بیان اینکه دلیل اصلی انسداد تونل‌های شهری انجام عملیات فنی و نظافت دوره‌ای است، تصریح کرد: کارشناسان در این بازه زمانی به صورت پیوسته، اقدام به سرویس و کالیبراسیون دقیق انواع سنسورها و سامانه های هوشمند می‌کنند.

وی ادامه داد: همچنین، سرویس کامل سیستم روشنایی برای اطمینان از عملکرد بهینه، بررسی و تست تجهیزات اطفاء حریق و فن‌های تهویه و بازرسی تخصصی تاسیسات برق اصلی و سامانه‌های تغذیه اضطراری صورت می‌گیرد. علاوه بر این، عملیات نظافت درون تونل‌ها برای حفظ استانداردهای بهداشتی و دید بهتر نیز اجرا خواهد شد.

اختیاری در پایان از شهروندان خواست تا در ساعات اعلام‌شده (معمولاً بین ساعت ۲۴:۰۰ تا ۰۵:۰۰ بامداد)، جهت تردد از مسیرهای جایگزین استفاده نمایند.

وی تأکید کرد: این توقف‌های برنامه‌ریزی شده، ضامن امنیت بلندمدت عبور و مرور از این زیرساخت‌های حیاتی شهری است.

کد خبر 6611907

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها