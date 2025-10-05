  1. استانها
مسابقات انتخابی المپیاد ووشو در چهارمحال و بختیاری برگزار شد

شهرکرد-سرپرست هیات ووشو چهارمحال و بختیاری گفت: مسابقات انتخابی المپیاد ووشو در شهرکرد و با حضور علاقه‌مندان پسر این رشته در دو بخش تخصصی «تالو» و «ساندا» برگزار شد.

سلیمان تکتاز در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: مسابقات انتخابی المپیاد ووشو در شهرکرد و با حضور علاقه‌مندان پسر این رشته در دو بخش تخصصی «تالو» و «ساندا» برگزار شد.

وی افزود: این رقابت‌ها با هدف شناسایی استعدادهای برتر و آماده‌سازی تیم نوجوانان ووشو چهارمحال و بختیاری برای حضور در رقابت‌های مختلف طراحی شده‌ است.

سرپرست هیات ووشو چهارمحال و بختیاری ادامه داد: در بخش «تالو»، شرکت‌کنندگان به نمایش فرم‌ها و سلاح‌های تخصصی پرداختند، در حالی که بخش «ساندا» به مبارزات تن‌به‌تن اختصاص داشت و با هیجان و رقابت بالا همراه بود.

تکتاز تاکید کرد: در انتها از نفرات برتر اوزان و فرم‌های مختلف با اهدای مدال‌های طلا، نقره و برنز و نیز حکم قهرمانی تقدیر به عمل آمد.

وی بیان کرد: از نکات برحسته این مسابقه، حضور گسترده پیشکسوتان این ورزش محبوب بود که این امر باعث وفاق و همدلی فراوان بین نسل‌های مختلف شد.

