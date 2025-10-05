به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه، ۱۳ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح توسعه بهره برداری و ارتقای ایمنی معادن زغال سنگ با کلیات آن با ۲۱۴ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۳ نماینده حاضر در صحن، موافقت کردند.

محمدباقر قالیباف اعلام کرد: این طرح به صورت دو شوری در کمیسیون صنایع مجلس بررسی خواهد شد و کمیسیون های انرژی و اجتماعی نیز نظرات خود در این خصوص ارائه کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به اینکه در حال حاضر قوانینی با ۴۰۰ ماده در حوزه معادن وجود دارد، گفت: در این میان ۹۵ درصد ناایمنی ها در معادن زغال سنگ صورت می گیرد که باعث حوادث متعددی شده است.

محمد رستمی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره این طرح، گفت: طرح مذکور با حضور مسئولان مربوطه و کارشناسان مرکز پژوهش ها، طی جلسات متعددی در کمیسیون صنایع و معادن مجلس بررسی شد و در نهایت در اردیبهشت ماه سال جاری به تصویب رسید.

نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: نبود قانون دقیق، کاربردی و اختصاصی برای بهره برداری از معادن و همچنین نبود ایمنی لازم از عوامل مهم کشته شدن کارگران مظلوم در معادن زغال سنگ است. کمیسیون صنایع مجلس بعد از وقوع حادثه معدن طبس مکلف شد قانون اختصاصی جهت بهره برداری و ایمن سازی معادن زغال سنگ تدوین کند.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کمیته مربوطه و همچنین نماینده مردم طبس در تدوین این طرح نقش به سزایی ایفا کردند، گفت: این طرح اولین گام مؤثر جهت استفاده حداکثری از ظرفیت معادن زغال سنگ با رعایت نکات ایمنی خواهد بود.